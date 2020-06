Déconfinement - En Mayenne, séances gratuites pour célébrer la réouverture du cinéma de Gorron

Sur l'écran noir de nos nuits blanches, on s'est fait du cinéma pendant 3 mois. 3 mois sans partager d'émotion, de rire, de rêve dans une salle obscure. 3 mois de fermeture pour les cinés mayennais à cause de la pandémie de Covid-19.

Les voilà enfin qui rouvrent. Ce sera lundi prochain 22 juin pour la plupart : Laval, Mayenne, Château-Gontier, Evron, Renazé, Le Bourgneuf-la-Forêt, Montsûrs, Ernée et Saint-Pierre-des- Nids.

Faire oublier la Netflix-dépendance

A Gorron, la réouverture du cinéma est prévue le vendredi 26 juin. Pour un week-end de fête. Toutes les séances seront gratuites. Belle initiative pour que le public oublie la télé, la "Netflix-dépendance" de la période de confinement explique la responsable de la salle du bocage mayennais, Armande Léon : "c'est un souhait de faire revenir les gens dans les salles avec une offre attractive. C'est aussi montrer que ce n'est pas pareil que la télé même s'il y a une offre importante avec les différentes plateformes, on n'a pas le même regard, on n'a pas les mêmes émotions. Les sensations ne sont pas du tout les mêmes. Au ciné, il y a une communion, une connexion même entre des gens qui ne se connaissent pas".

Une rangée sur deux condamnée

Les cinémas mayennais travaillent, avant cette réouverture tant attendue, sur le protocole sanitaire à mettre en place pour accueillir dans les meilleures conditions le public : "nous avons une capacité de 220 sièges. Une rangée sur deux sera condamnée. Les gens auront donc de l'espace entre eux. Il n'y aura aucun problème de promiscuité. Et nous avons du temps aussi entre chaque séance pour aérer les lieux, désinfecter" assure Armande Léon.

Alexandre Le Bris, l'un des responsables du cinéma Yves Robert à Evron, détaille quelques mesures sanitaires : "on a prévu du temps entre chaque séance pour désinfecter, nettoyer, aérer. Le port du masque n'est pas obligatoire mais il est recommandé dans les zones de circulation et aux sanitaires. 50% des places seront disponibles, un siège sur deux. En revanche, on a le droit de venir à 10 maximum. Au-delà de toutes ces mesures, on est surtout très impatients de rouvrir".