Déconfinement en Sarthe : les bibliothèques se mettent au drive

Se rendre dans les bibliothèques et les médiathèques de la Sarthe c'est possible. Ce n'est pas une réouverture à proprement parler bien sur mais beaucoup ont mis en place comme les restaurants des systèmes de drive.

Commander et aller récupérer des livres, des CD, des DVD, des jeux, dans votre bibliothèque préférée en Sarthe, c'est désormais possible. Depuis le début du déconfinement ce lundi 11 mai, les bibliothèques peuvent rouvrir mais l'accès aux adhérents est limité.

À la Flèche, on récupère les ouvrages

"En fait depuis le début de la semaine, on travaille surtout à récupérer la majorité des ouvrages" nous dit Frédérique Rault la directrice de la bibliothèque de La Flèche. Nous en avions 12.000 de sortis. Cette première semaine est réservée à la restitution des prêts. Les adhérents peuvent les ramener via la boite extérieure. Ensuite les livres seront désinfectés et confinés pendant trois jours. Le service de livres à emporter commencera mardi prochain (le 19 mai). Ce sera cinq ouvrages par personne au maximum. Les adhérents devront venir avec leur propre sac et le délai sera de la veille pour le lendemain".

L'entrée de la bibliothèque du Lude - @ServaneDuchesne

On récupère et on prête en même temps au Lude

"Nous, on a fait le choix de récupérer et de faire la livraison en même temps" souligne Servane Duchesne, la responsable du pôle culture à la bibliothèque/ludothèque du Lude. "Les familles peuvent réserver sur notre site internet. Il faut ensuite prendre rendez-vous par téléphone, et on jumelle les retours et les nouveaux prêts que l'on a préparé".

De la veille pour le lendemain et beaucoup de romans à Noyen-sur-Sarthe

"On a eu beaucoup de demandes de romans pour les nouveaux prêts" note Benoit Charpentier, le directeur de la bibliothèque de Noyen-sur-Sarthe. "Les gens ont besoin de s'évader un peu et d'oublier un peu l'actualité. On nous demande beaucoup de romans, de magazines et aussi des livres pour les enfants. Nous avons mis en place le service de drive en début de semaine et nos 700 usagers peuvent repartir avec leur commande la veille pour le lendemain".

Ce système de drive pour les bibliothèque devrait durer au moins jusqu'à la fin du mois mais beaucoup envisagent des réaménagements des locaux avec notamment un sens de circulation unique.