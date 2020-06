Déconfinement en Sarthe : les responsables de cinémas préparent la réouverture

Les salles de cinéma vont pouvoir rouvrir dès ce lundi 22 juin 2020. En Sarthe, les responsables des salles obscures ont mis en place de nombreuses mesures pour respecter le protocole sanitaire et accueillir au mieux les cinéphiles.

La réservation en ligne est privilégiée pour les grands complexes

"Le protocole sanitaire nous oblige à laisser libre un fauteuil sur deux", explique Luis Claro, le responsable du cinéma Pathé au Mans. "On laissera aussi un fauteuil de libre entre chaque groupe. L'avantage que l'on a dans le cinéma, c'est qu'il y a déjà un sens de circulation. Les clients sortaient déjà par une porte différente de celle de l'entrée. Il y a juste l'escalier central où il faudra rajouter un fléchage au sol. Après, nous aurons du gel sur l'ensemble du parcours, le port du masque ne sera pas obligatoire dans les salles et on privilégie la réservation en ligne. En plus, nous avons une numérotation des fauteuils donc les clients sauront exactement au moment de la réservation où ils seront placés. Après bien évidemment, les bornes de réservation à l'entrée seront désinfectées plusieurs fois dans la journée. Les fauteuils et les rampes d'escalier le seront après chaque séance."

La salle numéro huit du cinéma Le Pathé au Mans qui va retrouver des spectateurs à partir du 22 juin © Radio France - Christelle Caillot

La réservation en ligne est également privilégiée au complexe Méga CGR de Saint-Saturnin, indique son responsable Laurent Barriquault. L'établissement qui rouvre ce lundi proposera un tarif attractif de cinq euros jusqu'au 7 juillet.

Au cinéma Le Kid à La flèche, on met encore plus de distance

Chez les plus petits, comme au cinéma municipal Le Kid à La Flèche, la réouverture se fera ce mercredi 24 juin. Il n'y a pas de réservation en ligne nous a indiqué le responsable Jean-François Joly. "Les clients devront porter un masque à l'accueil et respecter un mètre de distance. Il y aura à peine 40% des fauteuils disponibles. On a décidé d'enlever une rangée sur deux. Ce n'est pas obligatoire, ça n'a pas été demandé par la fédération, mais on s'est mis à la place des gens, et on va faire un petit peu plus. Si vous venez, vous n'aurez personne devant vous ni derrière vous".