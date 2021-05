Déconfinement en Sarthe : les sites ouverts au public dès le 19 mai

Ce mercredi 19 mai, en plus des commerces, bars et restaurants, de nombreux sites vont rouvrir leurs portes au public. France Bleu vous propose une liste des musées, cinémas, parcs animaliers ou salles de spectacles qui vont rouvrir en Sarthe.

Ce mercredi 19 mai marque une nouvelle étape du déconfinement, avec la réouverture des terrasses de bars et de restaurants, ainsi que des commerces dits non-essentiels. Le couvre-feu est repoussé à 21 heures. De nombreux lieux de culture et de loisirs fermés depuis des semaines vont de nouveau pouvoir accueillir le public en Sarthe, avec des mesures sanitaires adaptées. France Bleu vous propose une sélection (non exhaustive) des sites qui ouvrent ce 19 mai dans le département.

Les cinémas

Les musées

Les théâtres et salles de spectacles du Mans

La scène nationale Les Quinconces-L’Espal : répétition de "Nyx" de Fabrice Melquiot au grand théâtre des Quinconces le 19 mai à 14H, gratuit sur réservation. "Scruter les rivages : Ophélie" à l'Espal les 19 et 20 mai à 19H, gratuit sur réservation. Les Quinconces préparent aussi un week-end surprise avec Superforma les 22 et 23 mai, gratuit et en plein air.

Théâtre de La Bertoche : Requiem pour un virus le 19 mai à 19H

: Requiem pour un virus le 19 mai à 19H Théâtre de l’Ephémère : Mon visage d’insomnie du 19 au 23 mai au théâtre Paul Scarron. Les représentations affichent complet mais il est possible de s’inscrire sur liste d’attente.

: Mon visage d’insomnie du 19 au 23 mai au théâtre Paul Scarron. Les représentations affichent complet mais il est possible de s’inscrire sur liste d’attente. Les Saulnières : concert Sibé Fadjo (places assises uniquement). Gratuit, sur réservation. 19H.

Les zoos