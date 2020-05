Déconfinement : Et pourquoi pas le château de La Bussière dans le rayon des 100 km autorisés ?

Plusieurs "petits" châteaux du Loiret ont rouvert ce week-end, après deux mois de confinement. Pour beaucoup, la saison qui devait commencer en avril est déjà en partie amputée, et à La Bussière par exemple on compte sur la règle du périmètre de 100 km pour attirer des visiteurs plus locaux.

Laure Bomelaer, la propriétaire du château de La Bussière, entre Montargis et Gien, avoue avoir assez mal dormi, avant ce samedi 16 mai, date de la réouverture du domaine qu'elle gère seule avec son mari. La peur d'oublier quelques unes des règles imposées aux monuments loirétains autorisés à ouvrir leurs portes au lendemain du déconfinement. Ou bien de ne pas réussir à toutes les appliquer.

Mais finalement tout se passe bien, quelques visiteurs sont déjà au rendez-vous, et les deux stagiaires qu'elle avait pris pour toute la saison sont finalement arrivés cette semaine, ils n'ont pas pu venir avant, obligés eux aussi de rester confinés.

Des visiteurs, déjà, dans les jardins du Château

Dans le jardin potager d'un hectare et demi, à quelques mètres du porche du château, Nicolas et Benoît sont déjà là, avec deux amis. Eux sont parisiens et sont venus vivre leur confinement ici à La Bussière, chez les parents de Benoît. Dans quelques jours ils devront retrouver leur appartement de 25 mètres carrés à Paris, alors ils profitent de la nature et du beau temps.

Benoît, le natif de La Bussière, visite le chateau avant de repartir à Paris dans quelques jours © Radio France - Anne Oger

Mais c'est au château qu'ils ont voulu réserver leur première visite. Nicolas assume même "un acte citoyen, pour soutenir ces acteurs locaux du patrimoine, qui ont dû s'arrêter. On veut les accompagner". Une démarche qui touche Quentin Ruaud, l'un des stagiaires du château : "c'est vrai que c'est une opportunité, finalement, pour les habitants, de découvrir un patrimoine qu'ils ont là, sous leurs yeux".

La règle des 100 km peut être une opportunité

A bonne distance -le jardin potager du château permet largement de respecter les règles de distanciation sociale- un couple s'attarde sur les rangées de fleurs, les pivoines et les iris ont éclos. Eux viennent de Fontainebleau, et expliquent avoir bien regardé ce qu'ils pouvaient visiter dans le rayon des 100 kilomètres de déplacement autorisé.

Laure Bomelaer, la propriétaire, se dit que cette règle des 100 kilomètres peut-être une chance, "mais on verra, on ne sait vraiment pas". Paris c'est un peu loin, c'est à 130 kilomètres, mais en revanche tout le sud de la région parisienne est à portée de restriction post-déconfinement. "Et Orléans, surtout. Nous on lance un appel aux loirétains, venez nous voir, venez à l'est du département. Il y a la Bussière, mais il y a beaucoup d'autres sites à découvrir ici".

Le tourisme local pour continuer d'exister

"Nous espérons vraiment que le tourisme local va se développer" confie Laure Bomelaer. "Parce que normalement on devait ouvrir début avril. On a manqué notre chasse aux oeufs, à Pâques, qui attire beaucoup de monde, on avait des groupes qui avaient réservé". Laure Bomelaer sait déjà qu'elle a perdu un tiers de sa saison. Et 17% de ses visiteurs, la clientèle étrangère. Or c'est le public qui permet à ce genre de demeures privées de financer les travaux nécessaires, souvent plusieurs centaines de milliers d'euros à chaque fois.

Laure Bomelaer, la propriétaire du château de La Bussière © Radio France - Anne Oger

Alors elle met en avant les atouts du domaine : le jardin potager, classé "jardin remarquable" en Centre Val de Loire. Le parc de 60 hectares, dans lequel vient d'être aménagé un parcours de un ou deux kilomètres, au choix, pour redécouvrir la nature, les cabanes dans les arbres pour les enfants, "qui seront régulièrement désinfectées" précise Laure Bomelaer.

Le château de la Bussière dans le Loiret © Radio France - Anne Oger

Car il a fallu malgré tout s'adapter, trouver une plaque en plexiglas pour l'accueil, se procurer du gel hydro-alcoolique. Le port du masque est recommandé, "mais dans le jardin, il y a quand même de l'espace" remarque Laure Bomelaer. A l'entrée du château une charte de l'accueil au temps du coronavirus est affichée, pour rassurer les visiteurs. Qu'à La Bussière, on espère nombreux, toute cette saison.