Déconfinement : faut-il interdire l’accès aux rivières de l’Hérault à partir du 11 mai ?

Alors que les plages du littoral et du lac du Salagou restent interdites, rien ne limite l’accès aux rivières, avec les risques de débordement que cela suppose au début du déconfinement le 11 mai. Faut-il renforcer les contrôles voire interdire la fréquentation des berges ? Les élus s’interrogent.

À l’approche du 11 mai, il ne faudrait pas que déconfinement rime avec relâchement. Alors que les plages du littoral sont toujours interdites d’accès ainsi que les abords du lac du Salagou, dans l’Hérault, on peut s’attendre à ce que les rivières, elles, soient prises d’assaut. Car aucun règlement ne limite pour l’instant l’accès aux berges des fleuves et rivières.

"Il va en arriver de partout" craignent les élus

Les élus de l’arrière pays ne s’y trompent pas. À Brissac, lieu de baignade très prisé des Montpelliérains, la mairie est confrontée chaque été au problème de surfréquentation. «Alors avec le déconfinement, c’est sûr qu’il va en arriver de partout, explique le maire Jean-Claude Rodriguez. Mais là c’est le rôle de la gendarmerie. Qu’est ce que vous voulez qu’on y fasse ?"

"J'attends de voir l'étendue du désastre". Jean-Claude Rodriguez, maire de Brissac

"Les gens le savent. À longueur d’ondes, on leur répète qu’il faut qu’ils restent chez eux. Ils disent (les autorités) : « Pas de rassemblement de plus de 10 personnes ». Ben j’attends de voir l’étendue du désastre. Comment vous voulez faire ? Ils vont pas se baigner avec un masque. Il faudrait mettre les moyens mais nous, petites mairies, on n'a pas les moyens de le faire."

Pas de moyens

Même problème de moyens à Saint-Guilhem-le-Désert et au pont du diable qui surplombe l’Hérault. Le maire Philippe Machetel ne dispose que d’un agent de police assermenté pour contrôler plus de cinq kilomètres de berges.

"Les gens qui vont aller sur les berges prennent leurs responsabilités. Effectivement il risque d’y avoir du monde. Mais je ne sais pas marquer des distances sur des cailloux. C’est pour ça qu’on interdit les plages sur le littoral." Lui aussi renvoie légitimement la question des contrôles à la gendarmerie.

Vers une interdiction ?

Plus au nord du département, en amont, la question interroge aussi. Jacques Rigaud, président de la communauté de communes des Cévennes gangeoises, a évoqué le problème avec la sous-préfecture, sans qu'aucune directive n’ait été donnée à ce jour.

"On se prépare à l’afflux de touristes sur les berges. Est-ce qu’on demande au SDIS une surveillance des plages ? Ou à la gendarmerie ? Ce qui risque de surcharger les services qui ne manquent pas de travail en ce moment. Pour autant je comprends que les Montpelliérains aient envie de venir prendre un peu d’oxygène. Alors je n’ai pas de réponse toute prête, je vous l’avoue sincèrement".

"Où est la différence avec le littoral et Palavas ? Ils peuvent demain interdire les bords de l'Hérault ou de la Vis." Jacques Rigaud, président de la communauté de communes des Cévennes gangeoises

Il n’exclut pas une interdiction des sites de baignade. "Où est la différence avec le littoral et Palavas ou La Grande-Motte ? Ils peuvent demain interdire les bords de l’Hérault ou de la Vis."

La sous-préfecture a demandé aux maires de communiquer les points sensibles. Pour des contrôles renforcés ou pour interdire ? Une décision devrait tomber en fin de semaine.

"C’est facile de dire aux gens de rester chez eux quand on est à l’Elysée."

Il n'est pas opposé à l'interdiction. Mais "personnellement je pense qu’il faut un peu de liberté parce que depuis le début du confinement, on nous a beaucoup privé de liberté. C’est facile de dire aux gens de rester chez eux quand on est à l’Elysée" poursuit Jacques Rigaud..

Sans compter l'enjeu pour l'économie locale. "Si on continue d’interdire, ça veut dire que les petits commerçants vont continuer à pâtir".

Aviser le moment venu

Même son de cloche du côté du cirque de Navacelles, classé au patrimoine de l’Unesco et surveillé de près par les gendarmes depuis le début du confinement. Rolland Boissière, le maire de Saint-Maurice-Navacelles s’attend à des "soucis" dans les jours à venir. "Mais c’est humain, je me mets à la place des gens qui ont été confinés pendant deux mois. Ce sera aux forces de l’ordre de mesurer les agissements et incivilités."

"S'il y a des débordements, on le mesurera en fin de semaine prochaine". Rolland Boissière, maire de Saint-Maurice-Navacelle

Il va revoir le sous-préfet toutes les semaines pour voir comment se passe le déconfinement. "S’il y a des débordements, on sera obligé de prendre des mesures mais les gens qui viennent chez nous sur les grands sites, ce sont des gens qui en règle générale sont très respectueux. On le mesurera en fin de semaine prochaine. On est sur le qui vive mais il faut être optimiste."

Plus vigilant qu’inquiet donc. Comme beaucoup d’élus de l’arrière pays qui espèrent aussi une reprise de la fréquentation pour assurer la survie économique de leurs territoires.