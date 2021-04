Déconfinement : "Je n'imagine pas un Printemps de Bourges qui se termine à 23h" prévient Yann Galut

Le Printemps de Bourges aura-t-il lieu ? "On fait tout pour que le festival se tienne, mais ce n'est pas aussi simple qu'on aurait pu le comprendre il y a encore quelques jours" avoue le maire de la ville, Yann Galut chez nos confrères de France inter alors que le festival a déjà été décalé du 22 au 27 juin. "On a encore une vraie interrogation : c'est le couvre-feu. Apparemment le couvre feu jusqu'à 23 heures sera encore en place jusqu'au 30 juin, donc ça empêcherait en partie les concerts. La direction du festival est donc en contact avec le ministère pour savoir exactement ce que l'on a droit de faire ou non." Le festival comprends des concerts à 17h, 19h et 21h, sans compter les personnes qui restent en ville après les concerts.

"Vous savez que les grands festivals vivent jusqu'à 1 heure du matin" continue le maire de Bourges. "Notre objectif premier c'est que le festival de Bourges qui lance en général la saison des festivals en France puisse se tenir et ce sera encore plus vrai si on peut le faire comme on a prévu, en juin" ajoute Yann Galut.

Une jauge réduite anticipée, possible pass sanitaire

"On a imaginé un format bien plus réduit que d'habitude en termes de jauge, donc nous n'avons pas de difficultés au niveau des annonces gouvernementales" précise le maire de Bourges. La municipalité a prévu son budget en fonction, pour limiter les pertes, "mais on espère que le gouvernement tiendra sa promesse de soutenir financièrement" précise tout de même le maire. Le calendrier actuel du déconfinement prévoit 5000 spectateurs maximum, là où le Printemps de Bourges peut en accueillir 50.000 par jour.

Autre question, celle du pass sanitaire pour accéder aux concerts. Il pourrait devenir obligatoire pour certains événements, dont les festivals. "Ce pass sanitaire ce n'est peut-être pas la panacée mais ça peut nous permettre de retrouver des événements dont nous avons besoin" affirme le maire de Bourges qui se dit favorable à cette solution. Le pass sanitaire devrait comprendre les tests pour ne pas exclure les personnes n'ayant pas encore accès à la vaccination.