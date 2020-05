Déconfinement : l'abbaye de Jumièges en Seine-Maritime rouvre ses ruines aux visiteurs

Marquages au sol, gel hydroalcoolique à l'entrée de la billetterie et paiement par carte bancaire obligatoire : dès l'arrivée, on note les changements à l'abbaye de Jumièges. L'épidémie de coronavirus est passée par là. "C'est un changement culturel pour tout le monde, il a fallu un peu de temps", explique la directrice du site, Marie-Laure Sucré.

La billetterie et la boutique, qui se trouvent au même endroit, sont désormais séparées par tables et plexiglas, pour éviter que trop de gens ne se croisent. Il y a également deux accès pour sortir du site. L'abbaye accueille près de 100.000 visiteurs par an. Comme la moitié sont des étrangers ou des tours opérateurs, Marie-Laure Sucré n'est pas très inquiète concernant l'affluence : "On sait qu'on va perdre cette clientèle-là, qui représente 50% de nos visiteurs, donc la jauge descend très fortement."

Le logis abbatial, lieu d'exposition, accueille à présent huit personnes maximum. Soit un ratio d'une personne par pièce. Ce choix a surtout été fait pour que les visiteurs n'aient pas à se croiser dans l'escalier étroit qui mène à l'étage. L'exposition actuelle, La Lumière du Loup, du photographe Benjamin Deroche, avait démarré 15 jours avant le début du confinement. Elle est logiquement prolongée, jusqu'au 28 juin prochain.

La physionomie a quelque peu changé à l'entrée de l'abbaye. © Radio France - Anne Bertrand

A l'intérieur des bâtiments, le port du masque est obligatoire. Mais les gens peuvent déambuler à l'air libre dans le parc de 13 hectares et au milieu des ruines. Les visites guidées de l'abbaye de Jumièges ne sont, elles, plus d'actualité. Sandra Prédine Ballerie, directrice de la culture au Département de Seine Maritime, explique : "Plus de visites guidées, plus de visites scolaires. On est vraiment sur un protocole qui privilégie la visite individuelle dans le respect de la distanciation et des gestes barrières." Des affiches ont été apposées un peu partout mais, comme se plaît à le dire Marie-Laure Sucré, "tous les agents du site seront là pour assurer avec douceur la sécurité de chacun en rappelant ces gestes barrières. Ce qui compte, c'est la présence humaine! On s'en rappelle peut être encore plus fortement avec cet événement.".

D'autres sites départementaux rouvrent ces prochains jours: l'abbaye Saint-Georges de Boscherville, le musée des traditions et arts normands à Martainville ainsi que l'ensemble gallo-romain de Lillebonne. Le président du Département de Seine Maritime, Bertrand Bellanger, s'en réjouit. Il attend maintenant l'autorisation préfectorale pour le parc de Clères: "On met un peu de pression pour Clères! Aujourd'hui, on voit qu'un certain nombre de parcs animaliers a redémarré dans l'Orne, dans l'Eure, donc on aimerait bien aussi que ça puisse rouvrir en Seine-Maritime."

En attendant, comme le souligne Bertrand Bellanger, c'est l'occasion pour les Seino-Marins, interdits de déplacement à plus de 100 kilomètres, de redécouvrir (ou découvrir) leur patrimoine et notamment l'abbaye de Jumièges, "la plus belle ruine de France" comme la surnommait Victor Hugo.