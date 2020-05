Déconfinement : l'accès à certains plans d'eau autorisé dans les Deux-Sèvres

Il sera possible de profiter du soleil autour de certains plans d'eau dans les Deux-Sèvres. Le préfet en a donné l'autorisation ce samedi 16 mai à midi. Il rappelle que "l’accès à ces espaces doit se faire dans le strict respect des gestes barrière et des mesures d’hygiène et de distanciation sociale".

De plus, cette occasion de retrouver ses proches pour une balade ne doit pas créer de rassemblement en groupe de plus de 10 personnes. Il sera également possible de pêcher et de pratiquer une activité sportive individuelle pour certains d'entre-eux.

Cet arrêté concerne :