Déconfinement : l'agritourisme offre à nouveau ses séjours détente dans les fermes

Un réseau qui a souffert du confinement et qui lance un campagne de communication ce mois-ci pour valoriser son hospitalité. Le Vaucluse compte cinq fermes Accueil Paysan, deux dans le Luberon et trois au pied du Ventoux sur les trente existantes en région avec une majorité en agriculture biologique .

Des vacanciers attendus pour un retour à la nature avec les consignes sanitaires et pour l'instant la limite des 100 kilomètres

La reprise est attendue car l'équilibre des budgets est fragile pour ces petites fermes qui se sont orientées et ont investi dans cette activité pour compléter leur métier agricole insuffisamment rentable depuis donc bien des années souligne Mireille Gravier, secrétaire régionale d'Accueil Paysan qui propose un gite en roulotte dans sa ferme oléicole à Pernes-les-Fontaines : "Avec la crise du corona on ne sait pas comment les gens vont réagir et nous c'est pour dire : attention il y a des professionnels qui sont là et qui en ont vraiment besoin pour vivre quoi, c'est pas un petit à côté. Par rapport au réseau c'est surtout ça mon inquiétude. Sur certains départements on a des collègues qui ont des emprunts sur la construction ou l'aménagement de leur gîte".

L'offre proposée dans les fermes du réseau Accueil Paysan est plutôt variée

Le réseau Accueil Paysan est très diversifié dans l'hébergement et l'accompagnement qu'il propose : "En fait on est un peu des pluriactifs de l'agritourisme et chaque ferme a ses particularités. Certaines ont vraiment que le gîte d'autres font le gîte et de l'accompagnement. D'autres font du gîte ou de la chambre d'hôte et vont faire de l'accompagnement pédagogique. Ça peut être simplement des visites guidées à la ferme ou simplement des produits fermiers. Il n'y a pas de règles . Il faut aussi préciser que la plupart des Accueils Paysans adhèrent à l’Association Nationales des Chèques Vacances et qu’on peut donc régler les vacances chez nous avec.

En tout cas _pour le déconfinement on applique les consignes de l'office interrégionale de tourisme_. Moi là j'accueille une dame avec sa fille et j'ai passé l'après-midi à enlever tous les rideaux, à sortir tout ce qu'il y avait à sortir pour pouvoir faire le ménage à fond et après je vais passer un produit désinfectant quelques heures avant qu'elles arrivent."

Toutes les adresses et les formules d'hébergement sont répertoriés en détail sur le site : accueil-paysan.com. Ce réseau qui compte aujourd'hui 900 adhérents en France entend désormais faire reconnaître le métier touristique spécifique de paysan-accueillant-aménageur auprès du Ministère de l’Agriculture;