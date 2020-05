Déconfinement : l'arboretum des Barres, à Nogent-sur-Vernisson, rouvre ses portes

Fermé depuis novembre 2019, l'arboretum des Barres, à Nogent-sur-Vernisson, dans le Loiret, annonce sa réouverture le 30 mai, dans le cadre du déconfinement. Le nombre de visiteurs accueilli sera limité, et se fera uniquement sur inscription.

Bonne nouvelle : l'arboretum des Barres, situé à Nogent-sur-Vernisson (Loiret), va rouvrir ses portes au public samedi 30 mai. Fermé depuis novembre (comme chaque hiver), ce site n'a pas accueilli de public ces derniers mois en raison du confinement.

Réouverture samedi, dimanche et lundi

Il rouvre donc samedi 30 mai, dimanche 31 mai et lundi 1er juin, entre 11h et 15h. Les visites guidées sont maintenues, "avec toutes les mesures nécessaires", assure l'arboretum. "Hygiaphone, désinfection régulière et autres mesures sont mises en place pour vous accueillir sereinement."

Visites uniquement sur inscriptions

Le thème de ce week-end : "arbres de légendes et légendes d’arbres", des histoires qui font voyager encore plus loin ! Le nombre de places est limité mais deux créneaux sont ouverts, et l'inscription est obligatoire : http://www.arboretumdesbarres.fr/

L'Arboretum des Barres accueillait ces dernières années en moyenne 17 000 visiteurs par an. © Radio France - Patrick Fontanier

L'arboretum des Barres, l'un des plus grands d'Europe, permet au public de découvrir plus de 2.600 espèces d'arbres, de plantes dans un immense parc (25 hectares visitables).