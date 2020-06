Déconfinement : l'Ascap reprend ses activités, non sans y avoir laissé des plumes

C'est une "grosse machine" qui a repris ses activités sportives et culturelles après le confinement. L'ASCAP, l'association sportive et culturelle des automobiles Peugeot : 52 activités pour 3700 adhérents et 10 000 usagers (avec les manifs ponctuelles) a repris ses cours collectifs cette semaine.

Une reprise en douceur avant la période estivale et la préparation de la rentrée. "Doucement. On reprend doucement", dit Myriam Carisey, la prof de Zumba. "C'est la première. Oui, les cours nous manquaient beaucoup, parce que les séances sur internet, c'est pas pareil". "On a pas le sourire de notre prof et l'ambiance du groupe" ajoute cette pratiquante.

Toute première séance de Zumba d'après confinement au gymnass de l'Ascap © Radio France - Christophe Beck

L'Ascap a repris pleinement ses activités cette semaine, hormis les sports collectifs. Mais le confinement a sacrifié les nombreuses manifestations qui constituent des ressources non négligeables pour l'association. "Sur les mois d'avril et mai, de nombreux événements organisés par nos sections ont du être annulés. Ce qui va fragiliser leur équilibre budgétaire".

A l'artothèque, le confinement a donné des idées. "Finalement, on est en train de réfléchir à un dispositif de prêts qui pourrait être une forme de drive, de prêts en ligne. Tout cela nous fait poser des question qui sont porteuses et nous permettent de penser un avenir"; explique Pascale Kieffer-Lietta, responsable des activités culturelles à l'Ascap.

Le plus gros événement organisé par l'Ascap est la Montbéli'Hard (3500 participants l'an dernier). La prochaine édition le 17 octobre 2020 est pour l'instant maintenue.