Déconfinement : L'ensemble orléanais "La Rêveuse" et le casse-tête des festivals musicaux de l'été

L'ensemble "La Rêveuse", créé à Orléans par Florence Bolton et Benjamin Perrot, est en général particulièrement sollicité durant l'été, par les festivals de musique baroque, en France et dans le monde. Mais cette année, c'est le flou le plus total, et beaucoup d'organisateurs parlent de gâchis.

"Du gâchis", c'est un mot qui revient souvent, juste avant l'été et en phase 3 du déconfinement après l'épidémie de coronavirus, dans la bouche des organisateurs de festivals. Car si beaucoup ont annulé, dans la foulée des premières annonces du gouvernement sur le déconfinement, qui maintenaient l'interdiction des rassemblements de plus de 10 personnes, certains se disent aujourd'hui qu'ils auraient pu avoir lieu.

C'est ce que constate la musicienne orléanaise Florence Bolton. Instrumentiste de musique ancienne (elle joue de la viole de gambe), spécialiste, avec son ensemble "La Rêveuse", du répertoire des 17ème et 18ème siècle, elle est habituellement sur les routes, durant l'été, avec ses musiciens. Mais cette année, c'est morne plaine. Sur une trentaine de dates, trois seulement sont maintenues. "Mais ça peut encore changer" dit-elle.

Les irréductibles et ceux qui ont jeté l'éponge

Car c'est la particularité de cet été décidément très particulier qui s'annonce, les cas de figure sont très nombreux. "Il y a des irréductibles, comme le festival "Valloire Baroque" en Savoie, que les organisateurs voulaient maintenir depuis le début" raconte Florence Bolton. "Donc on ira, avec sans doute des aménagements, peut-être deux concerts plus courts au lieu d'un seul, parce que la jauge est réduite".

Et puis il y a ceux qui avaient tout annulé, et puis qui finalement se disent que l'épidémie étant en recul, que le risque d'une deuxième vague s'éloignant, il est peut-être possible de maintenir quelque chose.

"C'est le cas d'un festival qu'on aime beaucoup, à Lure, en Haute-Saône, Musique et Mémoire" explique la musicienne orléanaise. "Dans un territoire rural comme celui-là, ce serait du gâchis de tout annuler, alors les organisateurs ont décidé de faire quelque chose, malgré tout, et pour nous c'est important. Finalement on ira y donner un concert, le 29 juillet, mais seulement avec deux musiciens".

Trop de flou dans les annonces du gouvernement

Car bien sûr, la question du coût de ces festivals qui ont lieu coûte que coûte, avec des jauges réduites, des billetteries incertaines, des mesures sanitaires souvent plus strictes, même pour les concerts en plein air, que dans les trains ou les avions, rendent les choses incertaines. "Ca évolue presque tous les jours, on suit ça sur les réseaux sociaux, on voit des festivals qui devaient se maintenir et qui finalement n'auront pas lieu et on se demande quand ça va s'arrêter".

En Autriche ou en Allemagne, ils avaient un calendrier précis du déconfinement

Comme beaucoup d'acteurs de la vie culturelle, Florence Bolton pointe les mesures beaucoup trop floues et le manque de clarté du gouvernement, au moment du déconfinement. "En Allemagne et en Autriche, par exemple, il y avait un protocole très clair, avec un calendrier très clair de ce qu'on pouvait faire à telle ou telle date. En France malheureusement, les annonces sont restées très floues, beaucoup de "on va voir". Pour un festival c'est impossible de bâtir quelque chose de solide sur du flou, comme ça. Donc tout le monde a jeté l'éponge, tout le monde a cédé à la panique, et maintenant c'est comme si on se tenait tous au milieu des pots cassés, en disant "mais quel gâchis !".

L'ensemble "La Rêveuse" a malgré tout réussi à organiser un stage de musique ancienne sur deux jours, à Orléans, les 4 et 5 juillet prochain, avec le Conservatoire. Mais sans concert final à la fin du stage, comme c'est la tradition.

Et pour Florence Bolton, qui salue les initiatives de ceux qui finalement décident à la dernière minute de se lancer, le public sera au rendez-vous. "C'est très difficile, quand on n'a pas du tout fait de communication sur un événement, de finalement l'organiser quand même. En général ça se fait deux ou trois mois avant. Mais moi je pense que les gens viendront, ils ont tellement besoin de musique !"

Les prochaines dates et l'actualité de l'ensemble "La Rêveuse" sont à retrouver sur son site internet.