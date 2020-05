Déconfinement : l'impatience du propriétaire du château de Meung-sur-Loire

Le Premier Ministre Edouard Philippe l'a promis : avec le déconfinement prévu le 11 mai, "les petits musées et châteaux" pourront rouvrir. Dans la pratique, les autorisations dépendent des préfectures. Xavier Lelevé, le propriétaire du château de Meung-sur-Loire, ne cache pas son impatience.

Le flou en attendant le feu vert du préfet

"De l'impatience, oui, d'abord parce qu'on a des contraintes économiques qui sont très fortes, explique-t-il, et on a un besoin urgent de retrouver des flux, y compris financiers ; mais l'impatience, c'est aussi parce qu'on n'a toujours pas à ce jour de règles très très claires sur les conditions de réouverture. C'est beaucoup d'attente et d'interrogations, on aimerait des réponses pour mettre en place une communication adaptée."

La semaine dernière, la région Centre Val-de-Loire a certes adressé à l'ensemble des responsables de sites touristiques un protocole sanitaire : "Ce sont surtout des éléments de bon sens, sur la distanciation sociale, les désinfections, et c'est tout à fait applicable pour nous, on sait qu'en deux jours, on pourra rouvrir le château, quitte à retirer de la visite certains objets manipulables, comme les gantelets, les côtes de maille, les boîtes à question... Mais on reste dans le flou sur le nombre de personnes qu'on aurait le droit d'accueillir simultanément." Des discussions sont prévues cette semaine avec la préfecture.

L'an passé, Xavier Lelevé avait accueilli 47 000 visiteurs au château de Meung-sur-Loire : un chiffre d'ores et déjà hors de portée cette année. © Radio France - François Guéroult

Xavier Lelevé ne se fait toutefois pas d'illusions : il lui sera impossible de retrouver les chiffres de fréquentation de l'an passé, avec un record de 47 000 visiteurs. "Et pourtant, la saison avait bien démarré, on a fait +25% de fréquentation en février", soupire-t-il. "Là, il y a toute une clientèle qui ne pourra pas venir avant de longs mois : les scolaires, les événements privés ou d'entreprise, les touristes étrangers qui représentent 25% de nos visiteurs l'été."

Réouverture les week-ends, en espérant les Loirétains

L'enjeu, dès lors, sera de capter une nouvelle clientèle, notamment les hyper-locaux, "puisqu'on a ce périmètre de 100 km autour du domicile qui est pour l'instant imposé. C'est l'occasion pour les Loirétains de découvrir leur propre patrimoine qu'ils connaissent peu, comme les Parisiens ne visitent jamais la Tour Eiffel."

Dans un premier temps, le château de Meung-sur-Loire pourrait ne rouvrir que les week-ends. Mais même partielle, cette réouverture est indispensable aux yeux de Xavier Lelevé : "Économiquement, le patrimoine est déjà en très grande difficulté ; et socialement, je pense que c'est important de se réinscrire peu à peu dans une vie normale, de retrouver le plaisir de sortir, d'avoir un week-end."

Le château de Meung-sur-Loire emploie l'équivalent de 7 emplois à temps plein, auxquels s'ajoutent les intermittents du spectacle pour les animations estivales. Les travaux de rénovation des salons XVIIIe siècle sont actuellement à l'arrêt. L'interview de Xavier Lelevé réalisée au château de Meung-sur-Loire est disponible ci-dessous :