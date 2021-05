Déconfinement : l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg va retrouver son public

L'Orchestre Philharmonique de Strasbourg s'apprête à retrouver son public avec le déconfinement. Les 110 musiciens sont en pleine répétition pour leur concert "Hymne à la vie" qui se tiendra les 20 et 21 mai au Palais de la Musique et de la Musique.

Retrouver les frissons des applaudissements. Un plaisir que les 110 musiciens de l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg (OPS) vont pouvoir de nouveau savourer les 20 et 21 mai prochain avec "Hymne à la vie" au Palais de la Musique et de la Musique. Un concert, rythmé par les partitions de Greenwood, Mozart et Sibelius, vécu comme une renaissance.

Le plaisir du public

Masque sur le visage, les musiciens répètent leurs gammes. A la baguette : le chef d'orchestre Marko Letonja. Avec de grands mouvements, le directeur artistique slovène donne ses directives. Il s'agit de régler les derniers détails avant un retour avec public. Un face à face qui fait toute la différence pour Olivier Roth, violoncelliste : "Il y a une interaction. Quand le public est là, on sent une réaction, on sent qu'il se passe quelque chose."

On est content de retrouver des vrais visages" - Olivier Roth, violoncelliste.

Un contact que beaucoup de musiciens ont hâte de retrouver. Ils l'ont maintenu de manière distancié, avec des performances filmées en direct ou enregistrées. Ce qui a permis d'entretenir leur pratique. Mais en concert, l'exercice devient plus difficile. "Il y a des réflexes et une endurance à retrouver, notamment avec des œuvres qui durent 40 à 55 minutes," sourit Marie Viard, violoncelliste. La jeune femme rappelle aussi que le métier est "physique et fait travailler les muscles."

Les 110 musiciens de l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg vont retrouver leur public. © Radio France - Julien Penot

Perché sur son estrade, le chef d'orchestre Marko Letonja ne boude pas sa joie de retrouver son public : "C'est notre troisième partenaire ! On a tellement envi de le rencontrer parce que jouer de la musique quand quelqu'un nous écoute c'est complétement différent !"

Le dernier concert avec un public remonte à octobre 2020. Pour ces retrouvailles, la jauge maximale est fixée à 35% de la capacité maximale de la salle, soit 650 spectateurs. Marko Letonja sera accompagné par le pianiste Cédric Tiberghien. Au programme : Greenwood, Norwegiean Wood Suite; Mozart, Concerto pour piano n°23 en la majeur K.48 et Sibelius, Sympathie n°2 en ré majeur op.43

Les 27 et 28 mai prochains deux autres concerts symphoniques suivront, dirigés également par Marko Letonja. Le chef d'orchestre sera accompagné par Simon Trpceski au piano. Au programme : Rachmaninov, _Concerto pour piano n°2 en do mineur op._18 et Chostakovitch, Symphonie n°9 en mi bémol majeur op.70.