Déconfinement : la billetterie du Bebop festival est ouverte

"On a toujours une épée de Damoclès au dessus de la tête". Bruno Leroy, le directeur du Bebop Festival reste très prudent. Pour l'instant, les concerts de cette 34e édition sont bien programmés du 3 au 7 novembre. Quitte à tout annuler si jamais le virus fait des siennes : "On a fait le pari que tout ira bien en novembre. De tout façon, il faut continuer à vivre et donner un projet à notre public".

Un festival, c'est un an de préparation : "Je bosse dessus depuis novembre 2019. A la fin d'une édition, on travaille déjà sur la prochaine. C'est vrai qu'au moment de monter ce festival on ne pensait pas que tout cela arriverait. Avec tous nos collègues de Marseille, de Nancy, de Strasbourg, d'un peu partout, on a vécu les annulations des festivals d'été qui sont tombés un par un".

Une programmation à dominante française

Pour l'instant, aucun artiste n'a annulé sa venue. Ni le musicien/performer Woodkid, qui revient sur scène après cinq ans d'absence, ni le collectif hip-hop/électro Chinese Man. "Je me suis rendu compte dès le mois de décembre que la programmation était très française. Ce n'est pas volontaire, c'est l'actualité musicale qui a guidé mes choix. Un artiste comme Woodkid qui, après cinq d'absence, propose de faire son concert en avant première au Mans, on s'est dit banco, on y va ! Après ce sont des artistes qui sont très proches de nous. C'est pas comme si c'était des managers que l'on ne connaissait pas du tout. Ces artistes comprennent la situation et on a travaillé main dans la main".

Heureusement Bruno Leroy peut compter sur le soutien des artistes. Aucun n'a annulé sa venue pour le moment Copier

Quel financement pour le festival ?

Le maintien du Bebop festival est une bonne nouvelle pour le public, mais aussi pour les intermittents, les sous-traitants "tout ce qu'un festival génère sur la ville même si bien sûr ce n'est pas les 24 heures du Mans". Le festival fait aussi travailler des hôtels, des restaurants et des bars. Reste à avoir si les sponsors suivront. La crise et le confinement plombent les finances de certaines entreprises partenaires du festival.

"Nous avons des mécènes. Ils représentent 15% du budget du festival qui est de 600.000 euros. Ces mécènes nous versent chaque année environ 80.000 euros. C'est deux fois plus d'argent par exemple que les subventions. Je n'ose pas trop les appeler car je sais que certains ont des problèmes de trésorerie à cause de la crise."

Bruno Leroy, le directeur du festival, craint que certains sponsorts, plombés par la crise, manquent à l'appel Copier

Un festival dans de bonnes conditions sinon ce sera l'annulation

Pas question en revanche de faire un festival au rabais : "On est tous d'accord : un festival, ce n'est pas 4m² par personne, ce n'est pas un festival sans bar, sans restauration. Si jamais les règles de sécurité sont trop contraignantes, nous annulerons ou nous repousserons cette 34e édition". La question ne se pose pas pour l'instant mais des points réguliers sur la situation sanitaire sont programmés d'ici l'automne.

En attendant vous pouvez d'ores et déjà réserver vos places pour voir Woodkid, Chinese Man, Ayo, Suzane et bien d'autres.