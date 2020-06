Déconfinement : la chanteuse Elise Wachbar reprend progressivement ses concerts en Alsace

Depuis le 2 juin 2020, les bars et restaurants peuvent rouvrir progressivement leurs portes. C'est une bonne nouvelle pour la chanteuse Elise Wachbar . La jeune femme avait stoppé son activité pendant la crise du coronavirus et les mesures de confinement mises en place depuis le 15 mars.

Plusieurs dizaines de dates ont été annulées, il y a aussi de nombreux reports de mariages.

Ce déconfinement et cette réouverture des établissement, c'est une renaissance pour elle après avoir été privée de concerts, dans les bars et restaurants en Alsace, où elle se produit seule ou accompagnée. Son répertoire : les standards du jazz et de la chanson française.

Reprise de l'activité en douceur

Depuis début juin, Elise Wachbar reprend donc contact avec les établissements qui travaillent régulièrement avec elle. " Il y a heureusement, essentiellement des reports, plus que des annulations. Je dois de nouveau remplir mon planning, il ressemble à un gruyère. En tant qu'intermittente, j'ai un nombre de dates à faire chaque année, pour pouvoir garder ce statut et pour pouvoir vivre. Sans les dates, c'est compliqué" explique la chanteuse.

La chanteuse Elise Wachbar va retrouver les concerts en juin, elle est impatiente Copier

La reprise des concerts sera sans doute assez inédite, avec les gestes barrières, les masques pour les clients et les mesures sanitaires. Elise Wachbar a tout de même hâte de retrouver son public, le confinement a été difficile et long.

On se dit ouf, ça redémarre ! Surtout, on va voir des gens, on va retrouver des interactions, avec les distances de sécurité bien sûr. On espère que les personnes qui aiment la musique continueront à sortir et c'est ça qui va faire qu'on va s'en sortir !" Elise Wachbar

Plusieurs dates en juin

Dans son agenda qui commence à se remplir, Elise Wachbar donne déjà rendez-vous à son public pour plusieurs dates :

Elise Wachbar a hâte de retrouver son public dans les bars et les restaurants en Alsace - Eric Munck Photographie

La chanteuse souhaite retrouver le plus rapidement possible le public Copier

Jeudi 18 juin à partir de 19h30 au Domaine du Hirtz à Watwiller dans le cadre de la reprise des « Jeudis Musicaux »

Samedi 20 juin en duo avec Francesco D'Errico à partir de 22h30 au Casino Barrière de Ribeauvillé