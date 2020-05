Déconfinement: la difficile reprise des sports individuels

Depuis le 11 mai, certains sports sont de nouveau autorisés. Les sports collectifs restent encore trop dangereux pour la propagation du coronavirus et n'ont pas encore fait leur retour. En revanche, certaines disciplines individuelles sont de nouveau praticables à l'image du tennis ou de l'équitation. Néanmoins, de nombreuses précautions sont nécessaires et les clubs s'organisent pour permettre la réouverture et assurer la sécurité de leurs adhérents.

Les gestes barrière sur le court

Au Tennis Club de Grandvillars dans le Territoire de Belfort, la direction met en place les gestes barrière pour qu'ils soient bien respectés par les 250 adhérents. Pour l'aider, la fédération française de tennis a édicté des règles à observer sur les courts. "En premier lieu, vous n’avez le droit de faire que du tennis loisir. Vous n’avez pas le droit de faire de la compétition. On a pas le droit de faire des matchs en double. On ne peut faire que des matchs en simple", explique Jean François Viggiano le président du club.

La liste se rallonge sur les comportements à adopter: "Les deux adhérents doivent se nettoyer les mains avant de rentrer sur les cours, détaille-t-il. Chacun vient avec ses propres balles. On a pas le droit de toucher les balles de son adversaire. On ne peut pas se serrer la main. Quand il change de côté, il passe chacun d’un côté du cours. Ils ne peuvent pas s’asseoir l’un à côté de l’autre", continue-t-il de lister.

Ces précautions ont un coût pour le club qui doit s'équiper: "Il faut mettre à disposition du gel hydroalcoolique, une solution de nettoyage, du papier" énumère le président, inquiet pour la reprise. "C’est quand même relativement compliqué à bien coordonner, et surtout à bien faire appliquer", conclut-il. Pour éviter la propagation, le club laissera ses courts couverts et son club-house fermés jusqu'à nouvel ordre de la fédération.

Les clubs équestres se préparent

Comme le tennis, l'équitation est elle-aussi autorisée à reprendre. Pourtant, les clubs sont toujours plongés dans le flou. Ils privilégient une reprise progressive: "Tous les centres équestres se posent la question de la réouverture, affirme Serge Rota, le président du comité départemental d'équitation 90. Ils vont le faire doucement avec les propriétaires qui ont l’habitude de leurs chevaux. Et puis petit à petit, ouvrir à leur clientèle plus jeune".

Les dirigeants de clubs vont déterminer dans les prochains jours les comportements à adopter pour éviter la contamination par les équipements en commun: "Il va falloir gérer les risques au niveau du matériel, de la sellerie, des endroits de rencontre dans l’écurie, expose Serge Rota. Pour le moment, je pense que ni les dirigeants ni les moniteurs savent encore comment et quels gestes adopter. C’est toute ces sécurité-là qui vont être analysées et mises au point dans les 15 jours qui viennent".