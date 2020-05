Déconfinement : la grande partie des parcs et jardins de la métropole de Nancy rouvre dès samedi 30 mai

Suite aux annonces du Premier ministre, les espaces verts peuvent rouvrir à partir du 2 juin. À Nancy et dans la métropole, parcs et jardins seront accessibles dès samedi 30 mai, en respectant les gestes barrières.

Après plus de deux mois de fermeture, la grande partie des parcs et jardins de la métropole du Grand Nancy vont rouvrir leurs portes. Dès ce samedi 30 mai, il sera possible de flâner, d'utiliser les jeux pour enfants et même parfois de pique-niquer dans les espaces verts.

Tout cela dans le respect des gestes barrières. Les promeneurs sont invités à respecter une distance de 2 mètres entre eux. Le nombre de visiteurs est parfois limité, comme au Jardin botanique Jean-Marie Pelt, qui n'accueillera pas plus de 500 personnes en même temps. Les serres tropicales, les espaces d’exposition, les aires de pique-nique et le pavillon d’accueil restent fermés. Au contraire, au parc de la Pépinière, les différents espaces d'accueil rouvrent. Les jeux d'enfants notamment, qui seront désinfectés tous les matins.

La Pépinière n'a jamais été aussi belle, aussi tranquille

La fin d'une parenthèse pour ces parcs où la nature avait repris ses droits. "La pépinière n'a jamais été aussi belle, aussi tranquille, on l'avait pour nous, confie Patrick, un riverain dont la terrasse donne sur le kiosque. Mais on est heureux que la Pépinière rouvre ! On est content que ça ouvre pour l'ensemble de la population. Egoïstement, on appréciait de l'avoir pour nous mais on ne peut pas vivre comme ça."

Pas de pompon

Même enthousiasme pour le gérant des manèges de la pépinière qui fournit la solution hydroalcoolique mais il n'y aura plus de pompon : trop compliqué à désinfecter. Mais afin de respecter les distances de sécurité, il y aura deux fois moins d'enfants sur les manèges.

Tous les parcs et jardins de Nancy et de Vandoeuvre-les-Nancy rouvrent dès samedi 30 mai, ainsi que leJardin botanique Jean-Marie Pelt et les parcs métropolitains de Brabois à Vandœuvre-lès-Nancy, Rémicourt à Villers-lès-Nancy et Montaigu à Jarville-la-Malgrange.