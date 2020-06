Déconfinement : la grotte de la Salamandre rouvre au public

La grotte de la Salamandre située à Méjannes-le-Clap rouvre ce mercredi 3 juin au public. La grotte peut accueillir habituellement jusqu'à 500 personnes mais pour respecter les mesures sanitaires, la direction a décidé de limiter l'accès à 100 personnes. La directrice Bérénice Berthelot se veut rassurante sur le circuit mis en place : "Ce qui change c'est le sens de circulation sur le site avec des cheminements qui sont balisés pour garder des mesures de distanciation sociale. On ne visite pas la grotte en groupe mais au fur et à mesure et des guides passent vous voir pour vous expliquer l'histoire de la grotte et la magie des géants de cristal. Ces guides sont équipés de visière et nous proposons également des masques sur place."

Désinfection des équipements et des masques à disposition

Pour ceux qui souhaitent visiter la grotte de façon un peu plus sportive, les activités comme la descente en rappel dans la grotte sur 50 mètres ou les explorations spéléo sont accessibles : "Nous avons pu trouver des systèmes de protection sanitaire pour pouvoir maintenir nos activités. On a des systèmes de désinfection pour tout le matériel à chaque utilisation et il y a des masques en tissu à disposition." Autre changement, lors de ces activités les groupes ne sont pas mélangés désormais il est possible de descendre à 4 personnes d'un même groupe. Pour faciliter la gestion de la fréquentation, la direction du site conseille de réserver votre visite sur internet.

Les vols en aéroplume sont aussi accessibles pour visiter autrement la grotte de la Salamandre - Grotte de la Salamandre