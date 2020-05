Déconfinement : la librairie Goyard à Nîmes prête pour le retour des clients

Les grilles de la librairie Goyard à Nîmes sont en partie levées ce vendredi. A l'intérieur, les lumières allumées. Marie-Cécile Goyard et sa soeur, les propriétaires préparent la réouverture prévue lundi 11 mai à 14h30. "On a hâte de retrouver les clients. Même si on a continué à faire quelques livraisons pendant ces deux mois, ça ne remplace pas le contact direct " explique Marie-Cécile. Avant cela, il a fallu tout mettre en place dans le magasin pour accueillir les clients dans de bonnes conditions sanitaires. Le circuit sera balisé par un marquage au sol, il y aura aussi du gel hydroalcoolique, obligatoire. Les salariés porteront des masques et des visières. "On distribuera des gants à ceux qui le souhaitent. C'est le personnel qui manipulera les ouvrages et les présentera. Par rapport au ratio sanitaire, on peut aller jusqu'à 75 personnes présentes dans le magasin. Ça ne sera pas le cas. On a au maximum une vingtaine voire une trentaine de personnes au maximum sauf en fin d'année. On n'a pas d'inquiétude à ce niveau-là."

"Le confinement a été brutal"

Depuis le mois de mars, tout s'est arrêté ou presque. Les responsables de la librairie ont continué à maintenir le lien avec les clients grâce à une newsletter. "Une fois par semaine au minimum, on a proposé une dizaine de titres sur des thématiques différentes. On a communiqué par Facebook et on a maintenant aussi un compte Instagram. On a été obligé de renforcer cette communication par internet. Ça permet d'entretenir le lien quand il n'y pas le lien physique." Pendant toute cette période, les 9 salariés ont été placés au chômage partiel. Les deux propriétaires ne se sont pas versé de salaires pour faire face aux charges.

Déjà des ouvrages liés à la crise du COVID

Les soeurs Goyard ont profité du confinement pour lire bien sûr. Elles vont dès lundi proposer leur sélection. "Des romans pour s'évader, des polars qu'on a beaucoup vendu pendant cette période ou encore des ouvrages de développement personnel. Il y aura du choix sur beaucoup de thématiques." Il faudra attendre fin mai début juin pour découvrir les nouveautés. Parmi elles, plusieurs ouvrages liés à la crise du COVID. "Il y a déjà des essais en socio. En romans, ce sont plutôt des nouvelles. Et puis il y aura les publications scientifiques comme celle du prof Raoult." Ceux qui souhaitent oublier cette crise pourront toujours s'évader en achetant des guides touristiques. Le plus sage sera de privilégier la destination France.