Déconfinement : tour d'horizon des sites touristiques rouverts au public dans le Puy-de-Dôme

Le ministre de l’Intérieur a indiqué le 7 mai dernier lors de la présentation des mesures du déconfinement que l’accès aux lacs et plans d’eau restait interdit jusqu’au 1er juin au moins. Cet accès peut, toutefois, être autorisé par arrêté préfectoral sur demande du maire. Ce dernier doit s’engager de la mise en place des mesures barrières et le contrôle du respect de ces mesures. Il est possible d’accéder aux lacs et plans d’eau, à condition de rester en mouvement (promenade, sport individuel, baignade…).

Toute présence statique, assise ou allongée, est interdite tout comme la pratique du pique-nique. Tout contrevenant s’expose à une amende de 135 €.

Lac d’Ambert

Lac d’Aubusson

Lac de Cunlhat

Lac Chambon

Lac Servant

Lac du viaduc des Fades à Besserves

Plan d’eau des Orleaux à Vic-le-Comte

Plan d’eau de la Tour d’Auvergne

Lac d’Aydat

Étaient déjà autorisés depuis le 15 mai :

Lac Pavin

Lac de l’Hermine

Lac Saint-Rémy-sur-Durolle

Autorisation d’ouverture des musées

L’ouverture des musées, monuments et parcs zoologiques dont la fréquentation habituelle est essentiellement locale et dont la réouverture n’est pas susceptible de provoquer des déplacements significatifs de population, est laissée à l’appréciation de la Préfète après avis du maire. Ces ouvertures doivent se faire dans le respect des gestes barrières. Les gestionnaires de ces musées, monuments, et parcs zoologiques doivent solliciter leurs réouvertures auprès des maires des communes concernées en précisant les mesures sanitaires prises. La Préfète du Puy-de-Dôme a signé huit arrêtés permettant l’ouverture des musées suivants :

L’Église de Saint-Nectaire

Le FRAC de Clermont-Ferrand

Le Manoir de Veygoux, à Charbonnières-les-Varennes

Le musée des peintres à Murol

La Maison de la fourme à Ambert

Mus’energie à Ambert

Musée Richard de Bas à Ambert

Les Fontaines pétrifiantes de Saint- Nectaire

Les fontaines pétrifiantes de Saint-Nectaire - ® fontaines pétrifiantes de Saint-Nectaire

Étaient déjà autorisés depuis le 15 mai :

Parc pédagogique myocastors et kangourous à Saint-Nectaire

Parc Animalier d’Auvergne d’Ardes-sur-Couze

Musée du fromage à Saint-Nectaire

Musée Mandet de Riom

Musée Régional d’Auvergne

Pour rappel la liste des ouvertures actualisées est accessible en ligne sur le site internet de la Préfecture.