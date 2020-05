Déconfinement : la navigation de plaisance peut reprendre sur les canaux de l'Hérault

La préfet de l'Hérault autorise la reprise progressive de la navigation de plaisance sur les deux canaux qui traversent le département : le canal du Midi et le canal du Rhône à Sète. Avec quelques conditions.

Le déconfinement passe aussi par la navigation de plaisance, notamment sur les canaux qui traversent le département de l'Hérault.

Depuis mercredi 20 mai, les pénichettes de location et les bateaux de plaisances privés peuvent de nouveau voguer sur le canal du Midi et le canal du Rhône à Sète.

Avec quelques conditions tout de même : port du masque obligatoire pour les plus de 10 ans, interdiction d'emprunter les écluses (canal du Midi) et, comme pour les déplacements terrestres, ne pas aller à plus de 100 km de chez soi (lieu de résidence habituel). La règle de distanciation physique d’un mètre doit également être respectée.

L'autorisation délivrée par le préfet de l'Hérault concerne les bateaux de type touristique, sans restauration, ni couchage.