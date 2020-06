Déconfinement : la piscine de Dunkerque est la première à retrouver ses nageurs

La piscine de Dunkerque a rouvert ses portes ce lundi 8 juin, mais avec des conditions d'accès comme réserver sa place sur internet et ne rester qu'une heure trente dans le bassin. Paul Asseman est la première à rouvrir dans le Nord et le Pas-de-Calais.

Le Premier Ministre Edouard Philippe l'avait annoncé lors de son discours sur les mesures de la phase 2 du déconfinement : les piscines auront le droit de rouvrir dès le 2 juin mais avec des conditions sanitaires strictes. La piscine Paul Asseman de Dunkerque a été la première à le faire dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais.

Les règles sanitaires sont affichées à l'entrée de la piscine Dunkerquoise © Radio France - Emmanuel Bouin

Les nageurs devront respecter des règles strictes : porter le masque jusqu'aux vestiaires, réserver leur place sur internet et présenter une pièce d'identité à leur arrivée et se savonner avant d'entrer et de sortir du bassin. Autre mesure : la jauge est de 40 nageurs par séance d' une heure trente. Les vestiaires sont aussi nettoyés régulièrement après chaque passage.

Les vestiaires sont nettoyées régulièrement par des agents de la piscine © Radio France - Emmanuel Bouin

Des contraintes sanitaires qui n'enlèvent rien au plaisir des nageurs de retrouver la piscine qu'ils soient en club ou simples amateurs. Ils étaient nombreux ( de Dunkerque, Saint-Omer ou encore Tourcoing ) à la première séance de 14h30 ce lundi 2 juin après midi.

Pour réserver vos places à la piscine Paul Asseman il suffit de vous rendre sur le site de la ville de Dunkerque