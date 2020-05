Déconfinement: la piscine Léo Lagrange rouvre le 3 juin à Toulouse, les autres suivront progressivement

A deux pas des allées Jean Jaurès à Toulouse, la piscine municipale Léo Lagrange et son bassin olympique reprennent de nouveau du service à partir de la semaine prochaine. Mais attention, le retour au bassin, ce n'est pas encore pour tout le monde. Priorité d'abord aux clubs de natation et aux sportifs pour les entraînements. Les autres piscines toulousaines devraient elles rouvrir progressivement au cours du mois de juin.

Un système de réservations

Pour ce qui est de l'accueil du grand public, le retour dans les bassins devrait se faire progressivement au fil du mois de juin selon la mairie de Toulouse. Reste encore à voir comment organiser et gérer l'accueil du public, même si les grandes lignes sont déjà en cours de préparation. Il faudra déjà suivre un protocole sanitaire très strict avec une distance de quatre mètres carré entre chaque nageur, et pas plus de quatre personnes par ligne dans un bassin. La mairie de Toulouse compte aussi mettre en place un système de réservation pour éviter les grandes affluences et respecter les mesures de distanciation. Les réservations se feraient en ligne sur des créneaux d'une heure et demie à deux heures dans chaque piscine.

Les gymnases ouverts

Il n'y a pas non plus que les piscines qui pourront rouvrir dès la semaine prochaine. Les salles de sport et les gymnases vont aussi pouvoir accueillir du monde, là encore dans le respect des gestes barrière. Le Ministère des Sports a déjà émis ses premières recommandations: pas plus de 10 personnes en même temps dans un espace public, avec une distance minimale de cinq mètres entre chaque pratiquant.

Certains sports vont donc pouvoir reprendre dans les salles, comme le badminton ou encore le tennis de table. A chaque club et chaque municipalité désormais de gérer ce retour progressif. A Lafrançaise par exemple dans le Tarn-et-Garonne, les sections badminton et tennis de table du club omnisports vont enfin pouvoir s'entraîner dans le gymnase de la commune après trois semaines passés à faire les entraînements... Sur le terrain d'honneur du club de football local!