Déconfinement- Landes: la 31ème édition de Musicalarue est annulée

Au cours de son allocution du 28 avril 2020 en vue de la phase de déconfinement, le premier ministre, Edouard Philippe, a annoncé l’interdiction pure et simple de tous les événements accueillant plus de 5000 personnes jusqu’à début septembre au moins. Le festival Musicalarue de Luxey qui devait se tenir cette année du 31 juillet au 2 août est donc touché par cette interdiction.

Pour le président de l'association Musicalarue, il était impensable de faire venir 50 000 personnes dans un village "dont la grande scène se trouve juste à côté d'un ehpad".

François Garrain n'est pas surpris. " Nous étions depuis quelques semaines préparés à cette annulation. Mais cette responsabilité, ce n'était pas à nous de l'assumer. Nous attendions que le gouvernement pose ce cas de force majeur sanitaire pour que administrativement la manifestation soit annulée. Bien qu'elle l'ait été dans nos têtes depuis plusieurs semaines"

Rendez-vous est déjà pris pour 2021

"On est triste, on est déçu mais pas abattu" déclare le président de l'association qui donne déjà rendez-vous aux festivaliers le vendredi 30, le samedi 31 juillet et le dimanche 1er août 2021 pour fêter la 31ème édition du festival Musicalarue. Pour ceux qui avaient déjà acheté leur billet, ils pourront se le faire rembourser ou le reporter sur l’édition 2021. François Garrain reconnait que cette deuxième option serait "une bouffée d'oxygène pour la trésorerie de l'association." L’an dernier, en 2019, le festival avait attiré plus de 48 000 spectateurs à Luxey.