Déconfinement : le blues des guides touristiques sur les champs de bataille de Verdun

Les guides conférenciers ont le blues sur les champs de bataille de Verdun. Plus aucun autocar à l’horizon et certains touristes étrangers ne viendront pas cet été. Pessimisme affiché pour les passionnés d’histoires qui commentent les visites avec un masque.

Chapeau sur la tête et documents historiques en main, Florence Lamousse raconte la première guerre mondiale avec passion sous le soleil de la Meuse et met toute son énergie à faire vivre 14-18 à Verdun avec un masque en tissu qui ne la quitte pas de la journée.

Dans les groupes, « certains lisaient sur nos visages » confie la guide conférencière indépendante qui donne davantage de la voix. Josiane et Thierry, des Alsaciens qui ont annulé un voyage en Corse pour revoir Verdun, sont ses premiers clients de la saison et comme la dizaine de guides conférenciers qui se croisent sur les champs de bataille habituellement, Florence Lamousse sait que la saison ne sera « pas rose ».

Etrangers, personnes âgés et scolaires absents

« Là, on est sur un des plus gros canons parce que la frontière allemande a été à moins de 30 kilomètres » : sur les hauteurs du fort de Douaumont, la professionnelle incollable sur 1916 sort une boite métallique pour faire sous-peser les munitions utilisées il y a un siècle puis propose du gel hydroalcoolique. La pandémie de covid-19 a eu raison de la majorité des touristes, les anciens champs de bataille n’ont jamais été aussi calmes à l’approche de l’été et le parking de l'Ossuraire de Douaumont est vide.

A l'Ossuaire de Douaumont, les tourismes sont peu nombreux. © Radio France - Thierry Colin

« Il va nous manquer : les Américains, les personnes âgées qui vont mettre du temps à venir à nouveau en autocar et aussi les scolaires », tous les voyants sont au rouge pour le tourisme de guerre.

C'est clairement une année fichue

La guide conférencière indépendante se pose des questions : « Est-ce que les groupes vont venir ? C'est très, très, très compliqué. Je pense qu'il y a des gens qui vont reporter. On m’a téléphoné, des responsables d'associations ou de groupes et qui disent que tant qu'ils ne savent pas ce que vont faire leurs adhérents, ils ne prévoient pas de perspectives ».

Groupes absents ou limités

Florence Lamousse, comme ses confrères, une dizaine sur le site, est pessimiste sur l’année 2020 d’autant qu’elle est anglophone : « Pour moi, les Américains, c'est la clientèle majoritaire donc, c'est clairement une année fichue. Le guide privé n'est pas dans les habitudes des français ». Pour l’heure les groupes sont limités à 9 et c’était les autocars qui permettaient de faire vivre ces passionnés d’histoire.

Le guide privé n'est pas dans les habitudes des Français. © Radio France - Thierry Colin

Une guide très perplexe pour la suite : « Comment ça va évoluer ? Je n’arrive pas à me projeter vraiment » confie la professionnelle du tourisme qui ne touche pas de chômage technique mais bénéficie d’un fond de solidarité qui ne compense pas le manque à gagner.

En attendant, les rares touristes qui se rendent sur les champs de bataille trouvent un cimetière terriblement calme pour les premiers jours de l’été.

Ecoutez Florence Lamousse, guide conférencière. Copier

Une Première guerre mondiale expliquée en détails. © Radio France - Thierry Colin

Ecoutez le reportage radio à Verdun. Copier

Peu d'autocars et peu d'étrangers sur les sites autour de Verdun. © Radio France - Thierry Colin