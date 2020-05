Déconfinement : le château de Chambord rouvrira le 5 juin

Le ministère de la Culture annonce ce vendredi la réouverture prochaine de plusieurs châteaux et monuments nationaux. Pour le château de Chambord, ce sera vendredi 5 juin.

Le ministère de la Culture communique ce vendredi une liste de châteaux, monuments et musées nationaux qui s'apprêtent à rouvrir leurs portes après plus de deux mois de fermeture due au coronavirus. Ainsi, le château de Chambord rouvre ses portes au public vendredi 5 juin 2020.

Réouverture le 5 juin

Contacté, le Domaine de Chambord confirme mais sans donner plus de précision à ce stade, puisque le plan de réouverture doit d'abord être validé par la préfecture du Loir-et-Cher. Il s'agira d'une ouverture pérenne, et non pas seulement certains jours ou seulement les week-ends, nous indique le Domaine de Chambord.

Dans un premier temps, Chambord, dont le parc est ouvert au public depuis le 11 mai, avait travaillé sur un scénario de réouverture au 2 juin : il faudra donc patienter quelques jours de plus pour découvrir ou redécouvrir le plus grand des châteaux de la Loire, et son célèbre escalier à double révolution.

Le port du masque sera-t-il obligatoire ?

Dans son communiqué, le ministre de la Culture Franck Riester assure que "toutes les mesures seront prises pour assurer la protection de la santé des personnels comme des visiteurs", dont le "recours à la réservation à l'avance dans un certain nombre de sites", le "port du masque obligatoire pour les visiteurs", "l'aménagement de circuits de visite pour réduire les croisements de flux".

Ces mesures seront-elles appliquées à Chambord ? Le port du masque sera-t-il obligatoire à l'intérieur du château de François 1er ? Toutes les pièces seront-elles rouvertes aux visiteurs ? Le Domaine de Chambord devrait communiquer en début de semaine prochaine.