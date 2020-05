Déconfinement : le château de Fougères, premier monument historique de Bretagne à rouvrir au public

Le château de Fougères (Ille-et-Vilaine) a rouvert ses portes au public après deux mois de fermeture forcée en raison de la pandémie de Covid-19. Mais des mesures sanitaires strictes ont été mises en place pour découvrir la plus grande forteresse médiévale d'Europe dans cet état de conservation. Une forteresse qui s'étend sur deux hectares. Une partie de la visite s'effectue d'ailleurs en extérieur.

Un nouveau parcours

Dans ce contexte sanitaire, le parcours de découverte a été revu. La visite ne s'effectue que dans un seul sens pour éviter de se croiser. "L'accès est limité pour certaines tours très étroites" précise Elise Balch responsable du patrimoine à la ville de Fougères "une jauge maximale de cent personnes en simultané a été fixée sur l'ensemble du site". Le port du masque est demandé, des solutions hydroalcooliques sont à disposition. "Tous les guides et agents sont munis de masques ou de visières pour assurer les visites guidées en toute sécurité". Les visites guidées sont d'ailleurs limitées à neuf personnes. Les visites libres sont toujours possibles. En revanche les audio-guides sont interdits

La scénographie maintenue

Deux tours médiévales ont du être fermées à la visite mais "en tout cas on a maintenu une maximum d'éléments scénographiques qui vont raconter l'histoire du château de Fougères et des marches de Bretagne" assure Elise Balch. Le tarif de l'entrée a été baissé à 6,50 euros au lieu de 9 euros tous les jours sans réservation de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30. Le château de Fougères est ouvert le dimanche et les jours fériés

CONTACT : le site du château de Fougères