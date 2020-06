Déconfinement : le cinéma le Fellini à Villefontaine prêt pour la réouverture

Nouvelle étape du déconfinement : les cinémas sont autorisés à rouvrir leurs portes. A Villefontaine, la salle d'art et essai Le Fellini accueillera les spectateurs à partir de ce lundi soir, dans des règles sanitaires strictes.

Nouvelle étape du déconfinement : les cinémas peuvent rouvrir leurs portes. A Villefontaine, la salle d'art et essai Le Fellini accueillera à nouveau des spectateurs à partir de ce lundi soir, la première séance a lieu à 20 heures. Sylvie Faroud, la directrice de l'établissement, trépigne d'impatience :

On est très contents de rouvrir, on sait que l'attente des spectateurs est forte"

En particulier parce qu'après plus de trois mois de fermeture, son chiffre d'affaire en a pris un coup : "_160.000 euros de pertes sur la période_. Heureusement qu'on a eu des aides de l'Etat sur le chômage partiel, c'est très important car cela nous a permis de ne pas licencier de personnel".

ECOUTEZ Le chiffre d'affaire du Fellini est fortement impacté par la période de fermeture. Copier

Optimiste pour la reprise

Malgré ces chiffres inquiétants, "on est confiant, on sent que les gens ont envie de revenir au cinéma", confie Sylvie Faroud.

Effectivement, les Villards semblent impatients, à l'instar de Yasmine "ça remettra un peu de joie dans nos cœurs parce qu'avec le confinement on était isolés de tout. Ça va faire du bien de voir un film sur grand écran", dit-elle. Patrice, lui, a prévu de revenir au cinéma dès la réouverture, qu'importe la programmation ! "Je n'ai pas regardé, j'y vais juste pour revoir un bon film, _surtout une comédie pour mettre de la bonne humeur_, c'est ce qui nous manque", raconte le villard.

REPORTAGE : les Villards sont impatients de retourner voir des films en grand écran. Copier

Des films inédits... et plus anciens

Au cinéma le Fellini, la programmation est fin prête. La salle reprend quelques films qui étaient déjà à l'affiche au moment de la fermeture. C'est le cas notamment du film "De Gaulle", de Gabriel Le Bomin et "La Bonne Épouse", signé Martin Provost. Le film "Voir le jour" avec Sandrine Bonnaire sortira en avant-première, sans compter la programmation des films art et essai. Le programme complet et les horaires est à retrouver sur le site du cinéma.

Des règles sanitaires strictes

Les mesures sanitaires sont mises en place dans le cinéma. © Radio France - Louise Buyens

Il est fortement recommandé aux spectateurs de venir avec un masque et de le porter au moins dans le hall de l'établissement. Les personnels seront, eux, obligatoirement masqués. Un fléchage au sol a été installé pour matérialiser la distanciation dans le hall et du gel hydroalcoolique est mis à disposition. 50% de la capacité de la salle sera occupée, de façon à permettre de laisser un fauteuil de chaque côté des spectateurs.