Déconfinement : le cinéma Le Régency de Saint-Pol-sur-Ternoise sort un film... sur facebook

En plein confinement, une vingtaine "d'artisans du cinéma" dont Laurent Coët, le directeur du Régency à Saint-Pol-sur-Ternoise (Pas-de-Calais) proposent un film réalisé en direct et de manière interactive sur les réseaux sociaux. Projection prévue le samedi 9 mai.

Les salles obscures n'auront jamais si bien porté leur nom. Depuis le début du confinement les quelque 2 000 cinémas de France ont dû fermer leurs portes et n'ont aucune perspective de reprise pour le moment.

Dans ce contexte un peu morose, le scénariste, réalisateur et acteur Maxime Motte a eu l'idée d'un projet inédit : réaliser un film en direct, diffusé sur les réseaux sociaux et dont la fin serait décidée par les spectateurs.

Le film intitulé Déconfinement est librement inspirée d'une pièce de théâtre pas encore publiée de Hervé Gransart et qui prend comme point de départ "le fait que l'on soit confiné et que le déconfinement arrive" explique Maxime Motte qui ne veut pas trop en dire sur l'intrigue mais souligne la "symbolique" qu'il y a à faire choisir la fin par le public.

"La fin va être choisie de la même manière finalement que nous allons nous-même choisir ce que nous allons faire de cette période. S'il peut sortir deux ou trois choses positives de ce confinement, des choses qui nous fassent évoluer positivement ce serait bien" ajoute encore celui qui sera également acteur de ce film.

A ses côtés, il aura aussi son épouse, la chanteuse lyrique Marjorie Muray-Motte et leurs trois enfants (18, 12 et 3 ans) pour un film "collectif et familial" sourit le réalisateur.

Des "artisans du cinéma" à la manœuvre

Derrière et en soutien de ce projet, une "vingtaine d'artisans du cinéma"détaille Laurent Coët, le directeur du Régency, à Saint-Pol-sur-Ternoise qui avait accueilli Maxime Motte pour la présentation de son film Comment j'ai rencontré mon père en 2017. "Il y a un compositeur, des attachés de presse, un graphiste, un webdesigner" et comme lui des directeurs de salles ou de festival comme celui d'Arras qui hébergera lui aussi le film et sa diffusion sur sa page facebook.

"C'est une manière de dire que les acteurs de la culture sont toujours là. Ce n'est pas parce que les cinémas sont fermés que nous n'avons pas d'idées et que nous ne pouvons pas créer des choses".

Rendez-vous est donc donné samedi 9 mai à 18h30 pour environ 1h de cinéma en direct et en interactivité.