Déconfinement : le cinéma toujours dans le noir, les salles ne rouvriront pas le 11 mai

Il faudra encore être patient pour aller voir un film au cinéma. Dans son discours à l'Assemblée Nationale ce mardi 28 avril, le Premier Ministre Edouard Philippe a bien confirmé ce que les salles de cinéma resteraient fermées le 11 mai.

Tout sauf une surprise pour Sylvain Pichon, le directeur du cinéma le Méliès à Saint-Etienne. Il n'y a pour le moment aucune date précise de réouverture des salles même si le milieu du cinéma réfléchit à des plans de reprise en juillet. Pour l'heure, le patron du cinéma place Jean Jaurès insiste sur le respect de toutes les conditions sanitaires à assurer dans les salles avant de pouvoir rouvrir.

Il vaut mieux attendre plus tard que le 11 mai pour pouvoir accueillir des gens dans des conditions complètement sûres !

Le directeur du cinéma Le Méliès Sylvain Pichon insiste sur le respect des conditions sanitaires à assurer dans les salles avant de pouvoir rouvrir. Copier

« Nous très clairement, avec la fédération nationale des cinémas et des différents syndicats de l'exploitation cinématographique, on travaille sur différentes hypothèses des schémas de réouverture, éventuellement au 15 juillet. Après, on travaille sur différents sujets qui sont notamment comment rouvrir et on doit attendre les directives gouvernementales en matière sanitaire. Dès que le respect des normes sanitaires pourront être assurées au Méliès, on accueillera à nouveau les spectateurs avec un énorme plaisir. Tous autant qu'on est, on attend de pouvoir reprendre une vie normale : on sait bien que ça va pas être simple, que ça ne peut pas se faire en un jour. Il vaut mieux attendre plus tard que le 11 mai pour pouvoir mettre en place des choses qui correspondront à une limitation maximale de la propagation du virus et de pouvoir accueillir des gens dans des conditions complètement sûres ».

En attendant, à défaut d'ouvrir, le cinéma le Méliès à Saint-Etienne propose des battles sur sa page Facebook, pour maintenir le lien avec ses clients : c'est le "Méliès Battle". Le principe est simple : chaque mercredi, jour des sorties ciné en temps normal, on découvre un nouveau thème de "battle" proposé par un des membres de l'équipe. Chacun des participants peut alors proposer un film en lien avec le thème.