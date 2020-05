Déconfinement : le comité de randonnée pédestre de la Loire invite à une reprise raisonnée et en douceur

Après deux mois de confinement, vous avez peut-être envie de nature et de grands espaces. Dans la Loire, ça tombe bien, il y a plus de 9000 kilomètres de sentiers de randonnées de promenade. Mais la Fédération française de randonnée vous invite à reprendre en douceur et en respectant certaines mesures de sécurité. En surveillant vos distances avec les autres marcheurs notamment.

Deux à cinq mètres de distance entre marcheurs

"Au moins deux mètres lorsqu'on randonne à vitesse normale, et pour ceux qui randonnent plus vite, je pense notamment à la marche nordique, cinq mètres de distance sont préconisés entre les participants", détaille Frédéric Béal, le directeur technique départemental du comité de randonnée pédestre de la Loire. Dans le cas d'une sortie de groupe, le nombre de participants est limité à dix, comme pour tout rassemblement depuis le 11 mai. Par conséquent, les randonnées grand public organisées régulièrement dans la Loire (appelées "rando campagnardes") restent suspendues.

Attention à l'état des sentiers

La Fédération française de randonnée ne préconise pas le port du masque mais elle conseille d’en avoir un dans son sac à dos, en plus de gel hydroalcoolique, voire de lingettes désinfectantes. En plus des mesures sanitaires, le comité de randonnée pédestre de la Loire invite les marcheurs à une reprise en douceur : "une montée progressive en effort, en durée, en difficulté, _commencer par des circuits qui font moins de dix kilomètres_", préconise Frédéric Béal.

Et pendant vos sorties, ouvrez bien l'oeil, encore plus qu'habituellement, car depuis deux mois, la nature a repris ses droits. "En deux mois peu de personnes sont allées sur les sentiers, et _il y a eu peu d'entretien_, il y a sans doute des petits sentiers qui sont bien recouverts d'herbe", résume le directeur technique départemental du comité de randonnée pédestre de la Loire.