Déconfinement : le député de Vendée Stéphane Buchou demande de rouvrir les plages pour faire du sport

Avec d'autre parlementaires, le député LREM de Vendée, Stéphane Buchou vient d'écrire au Premier Ministre Edouard Philippe et à la Ministre des Sports Roxana Maracineanu. Ils demandent la réouverture des plages dès le 11 mai pour la pratique d'activités sportives et nautiques.

Ce mercredi 29 avril, avec plusieurs autres parlementaires, Stéphane Buchou, député LREM de Vendée a adressé un courrier au Premier Ministre Édouard Philippe et à la Ministre des Sports Roxana Maracineanu, afin de demander la réouverture des plages pour permettre la reprise des activités sportives et nautiques à partir du 11 mai dans les départements où le virus ne circule pas de façon active (départements verts). Alors que dans ces départements, parcs et jardins pourront rouvrir, les plages resteront fermées au moins jusqu'au 1er juin. Le maire de Saint-Brévin-les- Pins, Yannick Morez a également fait une demande en ce sens. Un groupe de travail composé de maire du littoral et du sous-préfet de Saint-Nazaire a été constitué pour réfléchir aux conditions de réouverture des plages.

Pour Stéphane Buchou, "La pratique des activités aquatiques et nautiques contribue largement à la santé physique et mentale. C’est pourquoi nous estimons que les départements où la circulation du virus est limitée (catégorie « vert ») sont en mesure de permettre ces pratiques en toute sécurité. Les Fédérations, Ligues, clubs et écoles du littoral ainsi que de nombreux collectifs locaux sont prêts à la mise en oeuvre de ces activités en respectant le protocole sanitaire exigé pour protéger les pratiquants".

Des pétitions circulent également

Plusieurs pétitions, notamment de surfeurs, circulent également sur le web pour demander de pouvoir accéder à la mer dès le 11 mai. Les parlementaires suggèrent de s'inspirer de l'exemple de l'Australie où la plage est un "lieu de passage". Il n'y est pas possible d'installer sa serviette sur le sable. "Cette demande qui est l’expression de l’attente des habitants de nos circonscriptions littorales semble nécessaire pour permettre la pratique d’activités telles que le surf, le kitesurf, le kayak de mer, la voile...ainsi que le footing et la marche (nordique, aquatique). Ces activités peuvent se pratiquer sans proximité physique et sans présenter de risque" estiment les élus dans leur courrier.