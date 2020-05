Déconfinement : le directeur du théâtre de Nîmes prévoit plusieurs scénarios pour la réouverture

François Noël, le directeur du théâtre de Nîmes-Bernadette Lafont a suivi avec intérêt les annonces faites ce mercredi par Emmanuel Macron et Franck Riester, le ministre de la culture. Il est notamment très satisfait de la prolongation des droits des intermittents du spectacle jusqu'à la fin du mois d'août 2021. C'était la principale inquiétude des acteurs culturels. A Nîmes, décision avait été prise dès le début de l'épidémie d'annuler tous les spectacles jusqu'au 15 mai, date officielle de la fin de saison. Le directeur avait demandé aux spectateurs de faire un geste en acceptant de ne pas être remboursés en soutien aux artistes. Une initiative qui a permis aux intermittents de toucher leurs salaires.

Toujours des interrogations

Dès le mois de juin, des équipes en résidence devaient investir le théâtre de Nîmes pour répéter et créer de nouvelles pièces. "Une équipe en résidence, ce sont des acteurs, des techniciens qui doivent souvent travailler de manière très proche sur une machine explique François Noël. Je ne crois pas qu'on puisse imposer à un metteur en scène de créer un spectacle en tenant compte de la distanciation physique. Ca serait une grosse ingérence dans le mode de mise en scène. J'ai des résidences au mois de juin, je vais attendre début juin avant de prendre la décision de les maintenir ou de les reporter, au grand maximum début septembre. Ça ne mettra pas en danger les projets de création ou les futures tournées."

Un début de saison ajusté

Quant à l'ouverture de la prochaine saison, le directeur du théâtre de Nîmes se donne la possibilité de l'imaginer à géométrie variable. En la remportant de 15 jours en 15 jours, du 15 octobre au 1er décembre. "J'ai déjà reporté de grosses opérations en 2021 pour ne pas se mettre en danger économiquement. L'enjeu, c'est de renouer avec la confiance des spectateurs, donc à charge pour nous aussi d'organiser leur accueil dans de bonnes conditions. Il faut que ça reste un plaisir d'aller au théâtre et pas une punition où on est éloigné les uns des autres avec des masques et des bonnets !". Si par exemple, il fallait que chaque spectateur dispose de 4 m2 comme cela est préconisé ailleurs, le théâtre de Nîmes ne pourrait plus accueillir que 200 personnes au lieu des 800 en temps normal.