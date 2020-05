Déconfinement : le Léo Parc Aventure retrouve ses visiteurs

La météo ensoleillée de ce début de long week-end férié, a redonné le sourire aux propriétaires du Léo Parc Aventure même si en raison de l'épidémie de coronavirus, la saison démarre avec presque deux mois de retard. Depuis jeudi, les premiers visiteurs ont retrouvé la quinzaine de parcours de l'accrobranche et désormais dans le parc, tout le monde doit se plier au respect de strictes règles sanitaires.

Porter un masque et des gants est obligatoire, le matériel est désinfecté systématiquement après chaque utilisation et du gel hydroalcoolique est installé au départ de chaque parcours.

"Nous avons instauré d'autres gestes-barrière, en imposant plus de distance, il y a une personne par plateforme alors qu'habituellement nous en avions trois et quand nous avions deux personnes sur les ateliers, aujourd'hui il n'y en a plus qu'une" explique Alexis Neveu, le cogérant du parc.

"C'est sûr que ce n'est plus comme avant, ajoute-t-il, normalement une journée comme aujourd'hui tous les baudriers auraient été sortis, il y aurait 200-250 personnes, plein monde dans les allées et dans les arbres, mais là pour l'instant, nous ne savons pas si les gens vont venir, s'ils ont peur ou pas de revenir" dit-il.

Masque et gants obligatoires - Lydie Lahaix

Parmi les premiers visiteurs qui n'ont pas hésité, Béatrice et son mari Laurent, ils habitent La-Chapelle-Saint- Mesmin, ils sont venus accompagner leurs enfants. "C'est un vrai moment d'évasion en étant dans un endroit qui est très aéré et avec des conditions sanitaires qui sont bien respectées" assure Béatrice.

"Et c'est le plaisir retrouvé de faire quelque chose que l'on pouvait faire avant et à peu près dans les mêmes conditions, si ce n'est avec le masque mais là il faut s'y habituer. Il faut surtout continuer de vivre, sinon on va se gâcher la vie pendant très longtemps" admet en souriant, la mère de famille.

Après deux mois confinés, c'est super d'être là

A quelques mètres de hauteur, Romane leur fille apprécie sa première sortie. "Cela fait deux mois que l'on était enfermés donc c'est très agréable, en plus il fait chaud, c'est sportif, on se dépense, c'est super". L'adolescente reconnait qu'une fois "bien parés", il n'y absolument aucun problème, "le personnel est là pour nous rappeler les consignes de sécurité, eux-mêmes portent un masque et des gants, nous n'avons pas eu peur, parce que tout est vraiment bien préparé et expliqué".

Alexis Neveu le co-gérant donne ses conseils - Lydie Lahaix

De son côté Alexis Neveu, le co-gérant du parc, multiplie les allers-retours auprès de ses clients et il est en lien constant avec son équipe dont l'effectif n'a presque pas changé.

"Nous sommes 6 aujourd'hui pour cette réouverture contre 8 d'habitude, pour l'instant nous n'avons plus les visites des scolaires et les entreprises ne nous contactent pas trop pour revenir". Mais pas question pour lui de baisser les bras "nous sommes déjà heureux d'avoir pu rouvrir, on espère pouvoir continuer et on espère surtout que le virus s'en aille".

Le paintball du parc d'aventure devrait ouvrir, avec là aussi le port du masque obligatoire, ce dimanche. Même chose pour le laser game. Quant à l'aqua-parc, qui fonctionne durant l'été, l'ouverture est prévue début juillet.

Le Léo Parc Aventure de l'Ile Charlemagne est désormais ouvert tous les mercredi, week-end et jours fériés, de 13h30 à 20h. Les groupes sont limités à 10 personnes et les réservations sont obligatoires sur le site internet et au 06.10.91.25.32.