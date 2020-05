Déconfinement : le calendrier de réouverture des musées parisiens

Le déconfinement va permettre de retrouver certains lieux de culture. Les musées fermés depuis la mi-mars vont pouvoir progressivement rouvrir, à commencer par les plus petites structures. Le Louvre ou encore le musée d'Orsay espère retrouver des visiteurs cet été.

Les petits musées sont autorisés à rouvrir à partir de lundi 11 mai, "car ils peuvent fonctionner plus facilement en respectant les règles sanitaires". C'est ce qu'a annoncé, jeudi, le Premier ministre Edouard Philippe lors de la présentation de son plan de déconfinement. Les musées vont donc pouvoir recommencer à accueillir du public, selon ce calendrier des réouvertures établi par France Inter. Le Louvre, le musée d'Orsay, le Centre Pompidou, attendront la période estivale pour pouvoir rouvrir.

Des réouvertures dès le 11 mai

Dès lundi 11 mai, date du début du déconfinement, certains musées rouvriront. C'est le cas notamment pour celui des Beaux-Arts à Agen, le musée Girodet à Montargis, le musée Cinéma et Miniature à Lyon, ou encore le domaine Pommery à Reims, qui héberge des expositions temporaires d’art contemporain. À Paris, l’Institut Giacometti rouvrira le 15 mai, avec une billetterie exclusivement en ligne. Le centre d’art contemporain de la Fondation Galerie Lafayette situé dans le 4e arrondissement, vise une réouverture pour le 25 mai avec la prolongation de son exposition temporaire jusqu’en septembre.

Une seconde phase à partir du 2 juin

Le 2 juin débutera la deuxième phase de déconfinement et avec elle de nouveaux établissements pourraient alors rouvrir si la situation sanitaire le permet. Le musée Marmottan-Monet à Paris, "sous réserve que la situation à date le permette toujours". L’Atelier des Lumières (11e) et le musée Jacquemart-André (8e) tablent sur une réouverture le 2 juin.

Le 16 juin, la ville de Paris lancera la réouverture de ses musées. Les plus grands d'entre eux ne seront rouverts que de façon partielle. Ainsi, le Petit Palais rouvrira le 16 juin, mais seulement pour l'exposition "La force du dessin, chefs-d'oeuvre de la collection Prat". Les autres musées municipaux (Musée Bourdelle, Musée de la Libération de Paris, Musée du Général Leclerc, Musée Jean Moulin, Musée de la Vie Romantique, Maison de Balzac) devraient aussi rouvrir à cette date. Les expositions qui y étaient présentées avant la fermeture seront prolongées.

Le Louvre et Orsay misent sur l'été

L’exposition temporaire annuelle en plein air Les Extatiques, prévue à La Défense, dans les Hauts-de-Seine devrait commencer le 26 juin et se poursuivre jusqu’au mois d’octobre. Une partie des animations de cette manifestation se dérouleront aussi à la Seine Musicale de Boulogne-Billancourt.

Le musée d'Art Moderne et le musée Cognacq-Jay, eux aussi gérés par la Ville de Paris, ne rouvriront que mi-juillet. Leurs expositions temporaires ne seront présentées qu'à l'automne.

Pendant la période estivale, on pourra espérer une réouverture, sous réserves de conditions sanitaires favorables, des plus grands musées, notamment le Louvre, le musée d'Orsay, le Centre Pompidou, le Palais de Tokyo.

Des musées resteront fermés plus longtemps

D'autres musées n'ouvriront qu'à l'automne ou plus tard. À Paris, le Palais Galliera qui héberge le musée de la mode, le musée Carnavalet, consacré à l'histoire de la capitale, et la maison de Victor Hugo étaient en travaux. Leur ouverture n'aura donc lieu que bien plus tard. Le musée Zadkine rouvrira à l'automne avec une exposition Chagall-Zadkine. La Bourse de Commerce, qui hébergera la Fondation Pinault, devait ouvrir initialement en juin. Le lancement a été reporté au printemps 2021.

Ce calendrier prévisionnel sera confirmé, ou non, début juin, en fonction de la situation sanitaire.