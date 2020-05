Déconfinement : le musée d'art urbain de Neuf-Brisach rouvre ses portes ce samedi

Quelques jours après le déconfinement, les petits musées peuvent rouvrir leurs portes. C'est le cas du musée d'art urbain de Neuf-Brisach, ce samedi 16 mai. Une bonne nouvelle pour les responsables, ils ont perdu beaucoup d'argent depuis la fermeture et les mesures de confinement.

A l'heure du déconfinement, les petits musées peuvent rouvrir leurs portes. C'est le cas du Musée d'art urbain et de street art de Neuf Brisach , il rouvre ses portes ce samedi 16 mai.

Il est installé dans les remparts de Vauban, classés patrimoine de l'UNESCO. C'est un ouf de soulagement pour les responsables de ce musée, il a été monté grâce à des fonds privés de deux associés.

Toutefois, avant d'accéder au musée, tout a été mis en place pour protéger au maximum les visiteurs même si la surface est large : nombre limité des entrées, le port du masque est conseillé, du gel hydroalcoolique pour les visiteurs, paiement avec carte de crédit uniquement. Les visites guidées ont été annulées.

Plus de 50.000 euros de pertes pendant le confinement

Pendant la période de confinement, le musée a du fermer ses portes. Comme la structure vit uniquement avec la billetterie, plus de visiteurs donc plus aucun euro n'est rentré dans les caisses. Les pertes sont évaluées à environ plus de 50.000 euros.

"Rien que pour les scolaires, les pertes sont de 15.000 euros. On a des intervenants extérieurs qui devaient venir et qu'on a dû annuler. Nous n'avons pas de suspension de nos loyers," commente Clémentine Lemaitre, la fondatrice du Mausa. Elle espère un geste du ministère de la culture, pour l'aider dans cette période difficile.

Des fresques à découvrir pour se changer les idées après le confinement © Radio France - Guillaume Chhum

Depuis le 7 juilllet 2018, 24 artistes urbains de renommée internationale se sont succédés, pour peindre avec leurs bombes, les murs chargés d'histoire, devant les visiteurs. Il y a plus de 1.500 mètres carrés à découvrir dans 17 salles et il est aisé de ne pas se croiser.

Une bonne bouffée d'oxygène après le confinement

Le musée d'art urbain fait donc un appel à tous les visiteurs qui veulent se changer les idées après le confinement et aider par la même occasion ce lieu culturel.

"C'est important de montrer qu'on est pas un jouet ou un jeu, ni un pansement pour les confinés. La culture ce n'est pas un gadget, Ca fait du bien à tout, dans la tête et ça crée de l'économie locale, donc venez nous voir ! " renchérit Clémentine Lemaitre.