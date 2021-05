Déconfinement : le parc animalier des Loups de Chabrières rouvrira le 19 mai à Guéret !

Le gouvernement annonce la réouverture des zoos et parcs animaliers le 19 mai. Le parc animalier des monts de Guéret, les Loups de Chabrières, accueillera ses premiers touristes depuis le 29 octobre !

On pourra retourner voir les loups de Chabrières le 19 mai. Le gouvernement annonce ce jeudi après-midi la réouverture des zoos et parcs animaliers le même jour que les terrasses et lieux culturels. Les parcs d'attraction seront déconfinés le 9 juin. Le parc des monts de Guéret accueillera donc les touristes dès 10h le mercredi 19 mai.

Des bébés loups pour ce déconfinement ?

Le premier site touristique de la Creuse est fermé depuis près de six mois à cause des restrictions sanitaires liées à la Covid-19. Les animaux n'ont pas vu de touriste depuis le 29 octobre. "Ça fait longtemps qu'on attend ce moment", commente, heureux, Abel Guittard le directeur du parc.

Les visiteurs auront peut-être une jolie surprise puisque les soigneurs pensent qu'une louve a mis bas ces derniers jours.