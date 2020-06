Déconfinement : le parc Astérix rouvre ses portes ce lundi

Le parc d'attractions, situé à Plailly (Oise), relance ses manèges ce lundi 15 juin, après trois mois d'arrêt forcé. Invité de France Bleu Paris ce lundi, Nicolas Kremer, directeur du Parc Astérix, dit que la réouverture est "un grand soulagement" et détaille le protocole sanitaire en place.

Astérix, Obélix et toute la bande de Gaulois sont de retour dans leur parc ! Le parc Astérix, situé à 35 kilomètres au nord de Paris, rouvre ses portes ce lundi 15 juin.

Invité de France Bleu Paris ce lundi, Nicolas Kremer, le directeur de ce parc, l'un des plus visités de France, se réjouit d'accueillir à nouveau du public : "C'est un grand soulagement, beaucoup d'impatience".

Port du masque obligatoire dans les attractions et boutiques

Comme une grande majorité de lieux accueillant du public, le parc Astérix a mis en place un protocole sanitaire strict. Le port du masque est obligatoire dans les attractions, "pour que les gens puissent profiter sans se préoccuper de ce qui passe chez leurs voisins", souligne Nicolas Kremer, ainsi que dans les boutiques. Le masque est "recommandé sur l'ensemble du site", ajoute le directeur du Parc.

Par ailleurs, plus de 900 distributeurs de gel hydroalcoolique ont été installés dans le parc et la distanciation est obligatoire dans les files d'attente, les boutiques et les restaurants.

Autant de conditions qui permettent de rouvrir toutes les attractions du parc Astérix.

Réservation obligatoire avant de venir au parc

Avant de venir profiter de sa journée dans les manèges et attractions, Nicolas Kremer souligne que la réservation des billets sur Internet est obligatoire : "Nous demandons au public de ne pas venir sans billet, avec un billet non daté ou avec un pass saison sans avoir réservé la journée", insiste le directeur.

Comme de nombreux lieux de loisirs, le parc Astérix enregistre de lourdes pertes économiques liées au confinement : avec aucun revenu sur la période d'avril et mai, Nicolas Kremer estime les pertes à 40 millions d'euros.

Du côté des salariés saisonniers, "300 personnes ayant signé leur contrat ont été mises en chômage partiel ; 300 autres saisonniers n'avaient malheureusement pas signé leur contrat avant le confinement mais ont été rappelés et sont au rendez-vous", détaille Nicolas Kremer.

300 autres saisonniers devaient être embauchés en juillet et août pour des nocturnes, mais celles-ci sont annulées.