Déconfinement : le premier concert plein air le 10 juin à Belfort avec Yseult

Cela fait des mois que le public attend ça. On connait la date du premier concert plein air en nord Franche-Comté depuis le déconfinement. La chanteuse Yseult sera sur scène parking de l'arsenal au pied du Lion de Belfort le jeudi 10 juin à 20h30.

C'est une date que tous les amoureux de musique doivent impérativement retenir. Le 10 juin aura lieu le premier concert en plein air dans le nord Franche-Comté depuis le déconfinement du 19 mai. La Poudrière, la scène des musiques actuelles, va l'organiser sur le parking de l'arsenal au pied du Lion de Belfort."Ca fait quasiment huit mois qu'on n'a pas pu profiter d'un concert avec des artistes et du public, provoquer un grand rassemblement devant la Poudrière. On est très satisfait avec l'équipe de pouvoir mener ce projet à bien", se réjouit Vincent Ilhe, directeur de salle de concert belfortaine.

Assis devant la chanteuse Yseult

La chanteuse Yseult se produira sur une scène installée au pied du Lion de Bartholdi. Il débutera à 20h30 avec en première partie l'artiste Ussar. Il y aura évidemment des conditions sanitaires à respecter et 1 200 chaises prévues pour accueillir le public. " Nous aurons une jauge à respecter car les places seront limitées. On aura la possibilité d'accueillir 600 personnes assises. Ce sera le premier concert et nous pourrons le débuter à une heure normale d'autant que le couvre-feu à partir de ce jour là sera repoussé à 23h. Ce sera un petit avant-goût de la vie d'avant". Les concerts se termineront vers 22h30 pour permettre à l'ensemble des spectateurs de pouvoir rentrer chez eux.

Les premières places en vente

Les réservations sont ouvertes depuis ce mardi sur le site internet de la Poudrière. Les organisateurs se réservent le droit de modifier la date ou l'heure du concert en fonction de la météo.