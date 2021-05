Déconfinement : le public messin au rendez-vous des premières séances de cinéma

Les spectateurs mosellans ont répondu présents dans les salles obscures ce mercredi pour le premier jour d'ouverture des cinémas. Habitués, familles ou groupe d'adolescents ont savouré ces retrouvailles avec le 7ème art et les émotions du grand écran.

" Je ne m'attendais pas à pleurer comme un idiot devant un film d'Albert Dupontel", raconte Thierry, tout juste sorti de la salle, les verres de ses lunettes embuées : " Je me suis retrouvé en larmes, ça m'a fortement ému. Je suis content d'être venu."

Privé de cinéma pendant des mois, cet habitué fréquente les salles obscures avec sa compagne au moins une fois par semaine : "il y avait un grand moment de frustration, donc aujourd'hui, dès le premier jour on a foncé."

Même enthousiasme pour Christian, habitué à venir plusieurs fois par mois, qui retrouve des visages familiers et s'est régalé avec "un bon premier film, il y en aura d'autres, il y a le choix ! ", dit-il.

Le film "Demon Slayer', adapté d'un manga japonais, avait attiré des dizaines de fans dont certains étaient venus déguisés pour l'occasion. © Radio France - Natacha Kadur

Un rituel enfin retrouvé

Devant les affiches, Claudine prend le temps de choisir son film selon l'inspiration du moment : "Je vais pas voir n'importe quoi, j'aime bien aller voir un bon film qui m'apporte quelque chose. Celui-là qui s'appelle ADN, ça doit être intéressant je pense, ça a l'air pas mal", se réjouit-elle.

Parmi les spectateurs au rendez-vous, beaucoup de familles étaient venues avec leurs enfants, dont certains trépignaient d'impatience de retrouver leurs héros préférées : "On va voir Tom & Jerry, ma fille est surexcitée. Des sorties mère-fille, on n'en a pas fait beaucoup ces derniers temps", témoigne Vanessa.

À la sortie de sa projection, Martine, elle, arbore un grand sourire, et savoure le plaisir d'un rituel retrouvé: "Retourner au cinéma c'est vraiment un plaisir. C'est beaucoup mieux d'être là que devant la télévision, ça n'a rien à voir. C'est merveilleux de reprendre ses habitudes, j'espère que ça va durer! "

Avec deux sièges libres entre chaque spectateur, l'occupation des salles est limitée à 35% de sa capacité. © Radio France - Natacha Kadur

"Le grand écran, ça n'a rien à voir"

Nicolas, lui, est venu de Thionville pour retrouver ses films fétiches à l'affiche. Pour marquer le coup et rentabiliser son déplacement, il va même en voir deux : "Là j'ai vu La Mandibule de Quentin Dupieux, et ensuite je vais voir Le dernier voyage d'ici une heure. Ça change, parce que la télévision et les écrans c'est bien joli mais le cinéma c'est quand même autre chose", témoigne-t-il. Entre les deux, il pourra patienter sur l'une des terrasses de cafés qui ont rouvert ce mercredi.

Pour Francine, sortie de la projection de Slalom, rien de tel qu'une expérience dans les salles obscures pour se déconnecter : " C'est le fait d'être assis dans une salle, de ne pas se dire "tiens je vais me lever", on est un peu l'otage du film, du cinéaste. Et puis on est contents de revivre ! ", s'exclame-t-elle.

Cette fois, les spectateurs espèrent que le souvenir du confinement sera bientôt relégué au même plan que celui d'un mauvais scénario.