Déconfinement : la comédie musicale "Roxane" adaptée de "Cyrano" se jouera à Nice en juin

La comédie musicale Roxane se produira sur le Port de Nice dès le jeudi 03 juin 2021 pour plus de 20 représentations au sein d’un théâtre ambulant spécialement conçu pour l’occasion. Les sinistrés des vallées et les bénévoles notamment des week-ends solidaires vont pouvoir assister à la première le 3 juin prochain. Un engagement très important au yeux de Gil Marsala le metteur en scène. Actuellement la troupe répète intensément ce spectacle très attendu.

Roxane la bien-aimée de Cyrano devient l'héroïne de l'histoire

Signe des temps Cyrano de Bergerac le héros du théâtre français, sans doute le personnage le plus populaire du répertoire fait l'objet d'un lifting et d'une adaptation en comédie musicale.

C'est avant tout la formidable histoire d’amour et le triangle amoureux entre les personnages qui fascinent les auteurs-compositeurs, Philippe Hattemberg et le musicien Stéphane Brunello. Le déroulement plein de rebondissements et un dénouement bouleversant les ont convaincu de déplacer l'intrigue et de faire occuper à Roxane le premier rôle. Joséphine Cosoleto occupe le rôle titre celui de Roxane. Elle se dit très fière qu'une telle intrigue soit organisée autour d'une femme et même que le spectacle porte le nom d'un femme.

Répétition de la comédie musicale Roxane © Radio France - Alexandre Mottot

Une transposition dans les années 80

Finie la protubérance jugée disgracieuse du personnage de Cyrano et donc la célèbre tirade du nez! L'histoire se déroule dans le milieu du spectacle pendant les années 80.

Par exemple Cyrano est un compositeur de musique, alors que Roxane nourrit le rêve d'être une danseuse étoile. Elle est amoureuse de Christian, dont le rôle est transposé dans celui d'une rock star. Enfin de Guiche lui aussi amoureux de Roxane est devenu un producteur de musique, joué par le toulonnais Bertrand Borgognone

Un projet 100% Niçois

Joséphine Cosoleto, demi finaliste du télé crochet The Voice (Saison 9) occupe le rôle titre celui de Roxane

Olivier Laurent interprète Cyrano et parle d'un "Cyrano" plus mélancolique et sentimental qu'à l'accoutumée, moins truculent et va-t-en-guerre.

Romain Dos Santos un jeune Théoulien de 24 ans révélé par la saison 9 de The Voice joue Christian qui s'exprime à travers les paroles de Cyrano, et qui suscite ainsi l'amour de Roxane.

Les rôle de la récitante sera tenu alternativement par Isabelle Servol, Noëlle Perna et Muriel Mayette-Holtz qui dirige aujourd’hui le Théâtre National de Nice.

Casting et producteurs du spectacle - source dossier de presse

Producteur, directeur artistique et metteur en scène, Gil Marsala est à l'origine de multiples succès internationaux comme Piaf Le Spectacle, Formidable Aznavour , Paris ! le Spectacle, Piaf Symphonique. Il est depuis 2015, l'un des plus importants exportateurs français de spectacles dans le monde.

En raison du déconfinement progressif et de la levée des restrictions sanitaires le couvre-feu fixé à 21h va contraindre à décaler les horaires des premiers jours de représentations jusqu'au 9 juin où le couvre-feu sera repoussé à 23h. Il faut noter également que le jauge du théâtre éphémère installé au port de Nice ne sera remplie que de moitié, soit 150 personnes.

Reportage réalisé au moment des répétitions du spectacle qui porte le nom de Roxane, la bien aimée de Cyrano, qu'est-ce qui change dans ce spectacle?

