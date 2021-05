Déconfinement : le ZooSafari de Thoiry rouvre le 12 mai 2021

Le ZooSafari de Thoiry annonce la réouverture du Safari le 12 mai 2021. Le zoo rouvrira le 19 mai. Le ZooSafari est le troisième parc de loisirs le plus visité en Ile-de-France. Les portes du zoo avaient fermé le 30 octobre 2020.

La saison redémarre pour le parc animalier de Thoiry qui couvre plus de 150 hectares. Il va rouvrir en mai 2021 en deux temps. Le ZooSafari rouvrira le premier, le 12 mai. Ensuite, le 19 mai, ce sera au tour du zoo d'accueillir à nouveau des visiteurs.

Les aires de jeux et le Safari Air Park restent fermés au public pour l’instant.

Le ZooSafari a de nouveaux pensionnaires

Dès le 12 mai, le public pourra admirer de nouveaux animaux. Durant l’hiver et le confinement un couple de coyotes est arrivé le 27 avril dernier et "vient enrichir l’expérience immersive des Tanières, ces nouveaux hébergements insolites et inédits qui ouvrent le 10 mai", précise la direction du parc.

Six oursons nés cet hiver sortent désormais et découvrent leur nouveau terrain de jeu.

Vous pourrez les voir dans le parc et tout au long d'un parcours de huit kilomètres à réaliser en voiture pour observer les animaux de la réserve en semi-liberté.

Un ourson du parc - ZooSafari de Thoiry

Cette visite d’une heure aux côtés des animaux comme des rhinocéros, autruches, girafes, zèbres, loups ou ours, se fera uniquement en voiture sans descendre de son véhicule. Cela permet de réduire tout contact entre les personnes.

Le Zoo propose de nouveaux espaces à découvrir

Les quatre Gorilles de la nouveauté "Terres des gorilles", ouvert en septembre 2020, ont désormais parfaitement pris possession de leur territoire et sont visibles sur leurs îles ou dans leur maison.

Les gorilles du parc - ZooSafari de Thoiry

Plusieurs bébés, dont les petits Maki-catta nés au printemps, se trouvent dans la partie zoo à pied. Ce parc propose "une approche responsable sans dressage, sans manipulation de ses 1500 animaux pour qu’ils évoluent et se reproduisent dans de grands espaces naturellement", précise la direction.

Un protocole sanitaire bien pensé

Le parc de Thoiry maintient sa charte "Zoo Clean N’Safe". L'immense espace de ce parc est un atout pour les aménagements nécessaires au respect des distances sociales. Les points de restauration offrent un service de vente à emporter et les aires de pique-nique sont étendues et élargies.

Pour le Safari, les camions brousse ont une capacité maximale de 20 personnes. La billetterie est accessible sur mobiles et Internet ce qui rend les entrées fluides et sans contact.

Le port du masque est obligatoire pour les visiteurs et le personnel du Zoo.