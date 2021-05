Déconfinement : les 10 expositions à ne pas rater dans le Nord et le Pas-de-Calais

A partir de ce mercredi 19 mai, les musées ouvrent leurs portes au public. Après six mois de fermeture, les lieux culturels sont prêts à accueillir le public.Voici dix expositions à découvrir dans le Nord et le Pas-de-Calais !

À Roubaix, au musée d’art et d’industrie La Piscine, vous pourrez découvrir les gravures et lithographies de l’artiste suisse Robert Wehrlin. Une exposition rétrospective en 2012-2013. Ce nouvel hommage s’appuie sur les importantes donations concédées par le fils de l’artiste depuis 2014 et qui couvrent notamment tout l’œuvre gravé de Wehrlin .La Piscine présentera à compter du 19 mai l’œuvre gravé de Robert Wehrlin dans les cabines du bassin, le Prix Swisslife à 4 mains à compter du 28 mai à l’étage du bassin et inaugurera sa saison d’expositions d’été le 26 juin. Des visites 360° des expositions Eugène Dodeigne et Léopold Chauveau permettront aux curieux de découvrir virtuellement ces deux magnifiques rétrospectives. Il est conseillé de réserver en ligne car le musée ouvre ses portes à un nombre limité de visiteurs.

La Piscine à Roubaix © Radio France - Antoine Barège

A partir de ce mercredi 19 mai, petits et grands pourront découvrir au Musée d'Histoire Naturelle de Lille l'exposition "NI MÉCHANT NI GENTIL !". Une exposition pour les enfants de 3 à 7 ans qui permet de confronter deux mondes : celui de l’imaginaire où le loup est un personnage et celui de la nature où le loup est un animal. Pour rappel, les étudiants et les moins de 30 ans peuvent profiter d'une gratuité pour une durée de trois mois à compter de la réouverture du musée.

Jusqu'au 26 septembre 2021, le LaM invite l’artiste argentin Guillermo Kuitca à déployer plus de quarante ans de création à travers des ensembles d’œuvres (dessins, peintures, installations) dont la plupart n’ont jamais été montrées en Europe. Autre exposition à découvrir en ce moment "Les secrets de Modigliani", un accrochage au croisement de la science et de l'histoire de l'art pour découvrir l'oeuvre de Modigliani sous un nouveau jour, exposition jusqu'en février 2022.

Les portes de l’enfance s’ouvrent à vous avec la réouverture du musée du jouet ancien et de la poupée à Wambrechies. Le château de Robersart abrite ce musée dédié aux souvenirs d'enfance de nombreuses générations. L'exposition "Poupées de cire, poupées de son" est une collection qui va de la poupée de porcelaine du XIXe siècle à la poupée Barbie des années 50 en passant par la "bleuette" et ses modèles de vêtements sans oublier les poupées de vitrine. Les visiteurs petits et grands pourront découvrir des soldats de plomb, des automobiles de toutes époques, avions, bateaux, le tout mis en scène avec une grande précision.

Le musée du jouet ancien et de la poupée à Wambrechies © Radio France - Anne-Lyvia Tollinchi

Pour la réouverture de la Cité de la Dentelle à Calais, vous pourrez découvrir uniquement les expositions permanentes. Les expositions temporaires seront accessibles à partir du 11 juin. L'exposition de cet été « Libres Figurations – Années 80 » autour de ce grand mouvement, est en pleins préparatifs.

C'est une rentrée particulière pour la Maison natale de Charles de Gaulle qui a vu ses murs complètement réhabilités à l'image de ce qu'ils étaient à la naissance du général Charles de Gaulle. Les travaux se sont achevés à l'occasion du 130ème anniversaire de la naissance du Général, le 22 novembre 2020, sans pouvoir être présenté au public. Les visiteurs vont pouvoir se plonger dans l'univers.

Les salons de la maison de natale de Charles de Gaulle. © Radio France - Hugo Charpentier

Le Palais des Beaux-Arts à Lille propose pour sa réouverture "Le Regard d'Hélène", en photo comme en vidéo, Hélène Marcoz tisse des liens entre regard, image, lieu et temporalité. L'exposition se poursuit à l'extérieur, sur les grilles du musée et autour des Halles de Wazemmes. Autre exposition "Trésors du Moyen-Age Renaissance", après l'Atrium et la salle des plans-reliefs, le musée entreprend le réaménagement complet des salles consacrées à ses collections médiévales et Renaissance. Découvrez une trentaine de sculptures, peintures et objets d'arts du 12 au 16 ème siècle. La réservation est fortement conseillée. Pour être sûrs de profiter de votre visite en toute sérénité, réservez un créneau sur : billetterie-pba.lille.fr

Le palais des Beaux-Arts de Lille (Nord), place de la République, le 14 octobre 2020. © Radio France - Cécile Bidault

Le Tripostal à Lille accueille l'exposition Colors, l'exposition de Lille3000. Une exposition qui permet de s'interroger sur notre rapport à la couleur, les visiteurs sont invités à sentir, entendre, explorer la couleur grâce à différentes installations. Une exposition qui met en lumière l’utilisation nouvelle et audacieuse de la couleur, perçue comme un trait d’union entre le passé et le présent. Plusieurs artistes et designers ont été invités à créer une installation « in situ » mettant l’accent sur les différents aspects de la couleur ; lumière et couleur, son et couleur, psychisme et couleur.

La cité des Électriciens ouvre ses portes au public avec la nouvelle exposition temporaire : « La Ville au fil de la brique ». Une réflexion sur le mobilier urbain et la brique, pensée dans une démarche collaborative avec les jeunes de trois villes du département du Pas-de-Calais, accompagnés par le philosophe Christian Godin, les designers lillois de piKs Design et le cabinet d’architecture AAPP (Atelier d’architecture Philippe Prost). Une exposition jusqu'au 22 août 2021.

Le Louvre-Lens ouvre également ses portes le 19 mai, le musée sera ouvert tous les après-midi du lundi au vendredi (sauf le mardi) et toute la journée les samedis et dimanches. Une programmation vivante, riche et diversifiée marque cette saison nouvelle. La grande exposition temporaire "Les Tables du pouvoir" résonne comme une invitation et vient célébrer la joie de partager à nouveau la beauté, la curiosité, l’émerveillement, et un moment de convivialité. La Galerie du temps franchit une étape historique et s’ouvre à de nouveaux horizons géographiques et chronologiques. Elle s’enrichit de 18 œuvres du musée du quai Branly – Jacques Chirac qui entrent en dialogue avec les 228 chefs- d’œuvre du musée du Louvre. Une exposition monographique de l’artiste Bernar Venet et un parcours d’installations artistiques dans le parc promettent un été sous le signe de l’art contemporain.