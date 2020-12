"Déconfinement" : les acteurs culturels de Loire-Atlantique et Vendée réagissent

Pas de réouverture avant trois semaines pour les cinémas, théâtres, salles de spectacles a annoncé le Premier ministre Jean Castex ce jeudi soir.

Mathilde Moreau, directrice de la Compagnie du café théâtre à Nantes : "On est super triste. On trouve inadmissible que la culture soit la variable d''ajustement des mesures sanitaire"

Françoise Ferrand, directrice du cinéma associatif Le Manoir, à Talmont-Saint-Hilaire, en Vendée : "On est très déçus même si depuis deux jours on était très inquiets. On avait commencé à adapter les horaires en vue du couvre feu. On a perdu 60% de chiffred'affaire depuis le premier confinement".

Philippe Gautier, nantais, secrétaire général de l'Union nationale des syndicats d'artistes musiciens de France (Snam-CGT) : "On espérait. On était prêt. On nous dit 4 jours avant que finalement on ne va pas reprendre et cette façon de nous arrêter en pleine élan est une vraie catastrophe".