Déconfinement : les acteurs de la culture en Mayenne prennent leur mal en patience

Les musées, théâtres et cinémas restent fermés jusqu'au 7 janvier 2021, en raison de l'épidémie de la Covid-19, et conformément aux annonces du Premier ministre Jean Castex ce jeudi soir. Les professionnels de la culture en Mayenne réceptionnent cette nouvelle annonce avec philosophie.

"La partie est loin d'être gagnée" a prévenu Jean Castex, jeudi soir, dans la lutte contre la Covid-19. Le premier ministre a annoncé l'instauration d'un couvre-feu à 20h et non plus 21h, à partir du mardi 15 décembre, y compris le soir du Nouvel An mais pas le 24 décembre. L'ouverture des musées, des théâtres et des cinémas est par contre repoussée encore une fois, au 7 janvier. En Mayenne les acteurs du monde culturel vont devoir prendre leur mal en patience.

Les trois salles du cinéma Le Vox à Mayenne vont rester dépeuplées. Mais ça n'étonne pas trop Antoine Glémain son co-gérant. Les vacances de Noël sont pourtant la période où il y a le plus de fréquentation dans le cinéma. "On était circonspect à l'idée de reprendre mi-décembre, avec le risque de devoir fermer une nouvelle fois en janvier, à cause du brassage de population. Ce qui est préoccupant, en revanche, c'est de ne pas pouvoir proposer de films à nos spectateurs sur une durée indéterminée" explique le professionnel.

Au ralenti

Pas de spectateurs non plus dans les théâtres, pour les trois semaines à venir. À Laval, le théâtre de Laval tourne au ralenti. "Les équipes sont toujours au contact des établissements scolaires. L'équipe technique en profite pour faire des travaux de maintenance, de la peinture. On a des équipes en résidence qui viennent travailler. Il y a une activité a minima, mais la petite flamme n'est pas là : c'est le public, les spectacles qui nous animent" déclare Pierre Jamet, le directeur. Ce dernier croise les doigts pour janvier : un mois important avec les célèbres Folles Journées, le festival de musique classique.

Archimède touche du bois !

Quelques professionnels ont quand même poussé un ouf de soulagement, en écoutant les annonces du Premier ministre ce jeudi soir : les membres du groupe de musique Archimède. Leur concert aux Angenoises de Bonchamps-lès-Laval est prévu le 9 janvier. Nicolas Boisnard le chanteur d'Archimède croise les doigts désormais. "C'est très important symboliquement de pouvoir faire ce concert. On a une vraie histoire avec cette salle en plus. Et si jamais on ne peut pas jouer le 9 janvier on a déjà une date de report le 23 janvier" détail Nicolas Boisnard. "Ce qui compte c'est d'avoir un protocole sanitaire rassurant et nous l'aurons le 9 janvier" termine le chanteur.