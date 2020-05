Déconfinement : Les bibliothèques de Caen la Mer rouvriront le 26 mai

Caen la Mer l'a annoncé dans un communiqué ce vendredi 15 mai. Les bibliothèques de Caen, Ifs et Hérouville-Saint-Clair seront de nouveau accessibles aux usagers à partir du mardi 26 mai prochain, notamment via la mise en place d'un drive piéton.

Les bibliothèques de Caen la Mer vont rouvrir progressivement à partir du 26 mai prochain. Toutes vont proposer un système de drive piéton afin de déposer les retours et récupérer les réservations de livre.

À Caen

Bibliothèque Alexis de Tocqueville

La Bibliothèque Alexis de Tocqueville rouvrira ses portes le mardi 26 mai et proposera un drive piéton pour déposer les retours et récupérer les réservations en attente. Un accès aux collections dans la bibliothèque sera proposé mais en jauge limitée.

Après avoir réservé vos livres sur le portail des bibliothèques, par téléphone au 02 31 30 47 00 ou par courriel au bibliotheque.caen@caenlamer.fr ; voici la procédure concernant le retrait de la commande : les usagers doivent apporter leur propre sac. Le dépôt des retours est possible dans les bibliothèques et les documents sont mis en quarantaine avant d’être remis à disposition du public.

Dans la Bibliothèque Alexis de Tocqueville, les collections seront également accessibles sous certaines conditions : La jauge d'entrée sera limitée pour faciliter la circulation dans les espaces ouverts uniquement pour le prêt. Des postes de consultation et de réservation seront mis à disposition. Des prêts se feront sur des automates par l’usager. Les tables et les ordinateurs ne seront pas accessibles. Les animations prévues dans la bibliothèque sont annulées.

Horaires de la Bibliothèque Alexis de Tocqueville Du mardi au samedi : 10h-18h30.

Bibliothèques de quartier

Les bibliothèques de quartier de Caen rouvriront leurs portes le mardi 26 mai en mode drive piéton pour le dépôt des retours et le retrait des emprunts selon les mêmes modalités que pour la Bibliothèque Alexis de Tocqueville. Les salles de lecture ne seront pas accessibles au public.

Horaires des bibliothèques de quartier à Caen : Mardi, Jeudi, Vendredi : 14h-18h. Mercredi, Samedi : 10h-12h / 14h-18h.

À Ifs

À partir du mardi 26 mai, la Bibliothèque d'Ifs proposera également un drive piéton pour le dépôt des retours et le retrait des emprunts. Les salles de lecture ne seront pas accessibles au public.

La réservation des documents pourra se faire de préférence sur Internet via le portail des bibliothèques, par mail à l'adresse bibli-ifs@caenlamer.fr, par téléphone au 02 14 37 29 93 ou sur place. La récupération et le dépôt des documents se font via le drive piéton sur deux guichets distincts : le retour à l'entrée principale, l'emprunt via la fenêtre du côté.

Ce service fonctionnera du mardi au vendredi de 10h à 13h et de 15h à 18h, le samedi de 10h à 13h.

À Hérouville-Saint-Clair

La Bibliothèque d’Hérouville Saint-Clair propose l’ouverture d’une « Bibli de secours », ouverte du mardi au vendredi de 10h à 13h et de 15h à 18h, et le samedi de 10h à 13h, sur la façade côté Tram.

Pour le service de retour : Passez déposer vos retours, les documents des bibliothèques de Caen, d’Ifs et de Mondeville sont acceptés.

Pour le service de prêt : Réservez sur le portail les documents, selon les modalités habituelles. Les bibliothécaires vous prépareront vos documents, dans la limite de 5 titres par usager.

Un appel une histoire : du mardi au samedi de 10h-13h au 02.14.37.28.60, la Bibli vous raconte une histoire (contes, poèmes, nouvelles, extraits de romans). Service ouvert, pour les plus petits comme pour les plus grands.