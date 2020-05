Déconfinement : les campings restent fermés, mais les gîtes et chambres d'hôtes sont ouverts

Un "grand plan Marshall" pour le tourisme. Il doit être dévoilé ce jeudi par Edouard Philippe, qui préside le comité interministériel du tourisme. 1,3 milliard d'euros vont être investis pour soutenir et relancer le secteur durement touché par la crise sanitaire. Ce plan sera mis en oeuvre par Bpifrance, filiale de la Caisse dédiée aux entreprises. Ces investissements seront notamment subordonnés à des critères environnementaux et numériques.

En attendant, le déconfinement donne des envies d'évasion. "On est fermé, et on ne sait absolument pas quand on va pouvoir rouvrir". Pablo Vernier garde le sourire, mais les hébergements atypiques qu'ils proposent habituellement dans son écrin de verdures sont encore démonter. Depuis le début du confinement, il regrette n'avoir eu directement aucune information concernant son activité.

Les yourtes, les tipis, les bulles gonflables, et plus simplement une tente traditionnelle ou un emplacement au bord de l'étang, ne sont pas occupés. "On avait en plus investi sur le tourisme vert avec des maisons troglodytes sous terre, mais là on est dans le flou" poursuit celui qui exploite ces 14 hectares avec sa compagne à Condat-en-Combrailles.

Les campings sont fermés jusqu'au 2 juin

Car pour les campings, c'est encore l'incertitude. "Nous sommes fermés sans avoir vraiment de perspective" s'inquiète Christian Pommier à Saint-Victor-la-Rivière. "On ne sait pas si on pourra rouvrir, en totalité ou pas, la piscine, par exemple, on n'en sait rien" poursuit le président de la Fédération de l’Hôtellerie de Plein Air dans le Puy-de-Dôme. Il ne sait pas non plus s'il pourra maintenir la trentaine d'emplois saisonniers sur le site.

Pour planter sa tente, ou profiter d'un mobile home, il faudra donc patienter. En revanche, les gîtes et les chambres d'hôtes peuvent accueillir des clients venus dans un rayon de 100 km. "Nous avons été informés que c'était effectivement possible" se félicite Yvon Bec, le président des Gîtes de France 63. "Moi, je n'ouvrirai pas car mon épouse et moi avons 65 ans, et nous pensons d'abord à notre sécurité" rétorque ce propriétaire. "Mais si la saison d'été se passe très mal, notre structure sera en difficulté" ajoute Yvon Bec, "car nous vivons des commissions prélevées sur les locations de nos adhérents". Ils sont près de 750 dans le Puy-de-Dôme. Et ils comptent évidemment sur la clientèle locale pour remplacer les vacanciers plus lointains.

Gîtes de France en difficulté

"Mais je veux rester optimiste, on espère que les réservations qui vont être annulées seront remplacées par celles des Puydômois qui auront envie de retrouver la nature, même proche de chez eux, le département est magnifique, donc on espère" conclu Yvon Bec.