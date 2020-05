Déconfinement : les célèbres bulles de Grenoble reprennent du service, après deux mois à l'arrêt

C'est l'attraction touristique payante numéro Un en Isère ! Les bulles de la Bastille, à Grenoble, sont de nouveau accessibles au public, depuis ce jeudi, du mardi au dimanche, de 11 heures à 18h30, après les 2 mois d'interruption pour cause de confinement et de Covid-19.

A 11 heures pile, une première cliente se présente

Françoise, une grenobloise, a tenu à être la première à reprendre les fameuses bulles pour monter à la Bastille. "C'était mon petit défi personnel ! Je veux ainsi encourager le personnel que j'ai vu tout au long de ces deux mois entretenir, je dirais presque avec amour, leur outil de travail pour notre sécurité et notre plaisir !"

Certes, aujourd'hui, le temps est maussade mais peu importe pour Françoise, masque sur le nez : "Je fais mon petit tour là-haut et pour la vue, je reviendrai quand il fera beau !"

Port du masque obligatoire pour prendre les bulles

Attention, le téléphérique de Grenoble répond au même protocole sanitaire que n'importe quel autre transport en commun. Le port du masque est donc obligatoire. Pierre Mériaux, élu grenoblois est président de la Régie du téléphérique : " Quand on fait la queue, il faut respecter une distance de sécurité d'un mètre au moins, entre chaque visiteur. On paie avec sa carte bleue, sans contact, si possible, pas de liquide. On essaie de faire monter ensemble les familles ou les personnes qui sont venues ensemble pour ne pas mélanger les individus. "

Le même protocole sanitaire que dans les transports en commun

Les bulles sont nettoyées au minimum 5 fois par jour. "Les gens apprennent peu à peu à vivre avec le virus. On se devait de rouvrir pour montrer que la vie continue, malgré tout ! On compte sur leur sens des responsabilités pour que cela se passe bien, pour la santé de tous !"

Ecoutez le témoignage de Françoise, qui a tenu à être la première à reprendre le téléphérique de la Bastille Copier

En haut, les restaurants ne sont pas encore ouverts, seul le snack est accessible. "On espère que début juin, les restaurants pourront rouvrir pour que la bastille retrouve son animation habituelle !" conclut Pierre Mériaux

Pierre Mériaux, président de la Régie et sa directrice, Patricia Gallois portent un masque à l'effigie du téléphérique © Radio France - Véronique Pueyo

Chômage partiel et baisse du chiffre d'affaires

La Régie qui emploie 19 salariés a dû mettre une partie de son personnel au chômage partiel et a perdu 250 000 euros de son chiffres d'affaires, mais elle compte sur le retour de la clientèle de proximité pour relancer la machine. "Nous avons profité de cette période off pour faire de l'entretien technique, du suivi, pour être prêt à redémarrer quand on aurait le feu vert ! C'est chose faite et on en est très heureux !" lance Patricia Gallois, la directrice. L'équipe attend maintenant que les touristes reviennent en nombre.

En 2019, le téléphérique de Grenoble avait attiré 320 000 visiteurs, ce chiffre sera forcément revu à la baisse en 2020, du fait de ces deux mois d'arrêt forcé.